Bộ CHQS tỉnh Nghệ An: Cuộc vận động 50 được triển khai thực hiện có chiều sâu vững chắc

Đoàn công tác kiểm tra tại Ban CHQS huyện Nghi Lộc.

Kiểm tra thực tế tại Ban CHQS huyện Nghi Lộc, Trung đoàn 764, Kho K70, Trạm Sữa chữa tổng hợp Z12 và Trung đội Vận tải, đoàn công tác Quân khu ghi nhận: Mặc dù là địa bàn trọng điểm về quốc phòng – an ninh, có diện tích rộng, địa hình phức tạp, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, lượng trang bị kỹ thuật (TBKT) lớn, tuy nhiên ngành kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn được đào tạo cơ bản, có trình độ nhận thức tốt, được sắp xếp, biên chế đúng quy định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, kết quả huấn luyện kỹ thuật có 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 80% trở lên khá, giỏi.

Đoàn công tác kiểm tra tại Trung đội Vận tải.

Đoàn công tác kiểm tra tại Trung đoàn 764.

Quá trình kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã triển khai, thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) một cách có chiều sâu, vững chắc. Thực hiện Cuộc vận động, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tiếp nhận, cấp phát, trả trên các TBKT đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối; thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa. Kho tàng, trạm xưởng được triển khai xây dựng kiên cố, có đầy đủ các trang bị như: Hệ thống chống sét, phòng cháy chữa cháy, hệ thống làm mát, ụ chắn nổ lây, camera giám sát… Công tác quản lý phương tiện vận tải, vũ khí, đạn dược, xăng dầu được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, nghiêm túc. TBKT của tỉnh quản lý được cất giữ, bảo quản, sắp xếp đúng quy định. Hệ thống văn kiện, sổ sách công tác kỹ thuật được cập nhật thường xuyên, đúng mẫu biểu quy định. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt các chương trình hành động về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Cuộc vận động cũng đã góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm ngân sách trong các cơ quan, đơn vị.

Đoàn công tác kiểm tra tại Kho K70.

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Huy Việt biểu dương những kết quả, thành tích mà ngành kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã đạt được; đề nghị lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà đoàn công tác đã chỉ ra. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu lưu ý một số nội dung công tác kỹ thuật cần tập trung thực hiện trong thời gian tới đối với Bộ CHQS Nghệ An như: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của cấp trên về công tác kỹ thuật, trọng tâm là Nghị quyết 1656-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; đẩy mạnh xây dựng chính quy ngành theo Chỉ thị 79/CT-BQP và Hướng dẫn 2256/HD-TCHC-KT; phối hợp giải quyết số TBKT cấp 5, trang bị ngoài biên chế, điều chỉnh lại một số trang bị nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; phát huy tốt năng lực Trạm Sửa chữa tổng hợp Z12, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, hoàn thành tốt chỉ tiêu bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ TBKT hàng năm…

Đoàn công tác kiểm tra điện trở tiếp địa hệ thống chống sét Kho K70.

Tác giả: Cảnh Vinh

Nguồn tin: baoquankhu4.com.vn