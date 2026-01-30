Bộ Chính trị phân công 10 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư

Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh: TTO
Ngày 30-1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành quyết định số 05 phân công ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV.
Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công các ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV:
1. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương.
2. Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú.
3. Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.
4. Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.
5. Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa.
6. Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.
7. Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.
8. Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc.
9. Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.
10. Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV ra mắt tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh: TTXVN
Trước đó, tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm ủy ban này.
Ban Bí thư Trung ương khóa XIV gồm 13 người, trong đó có 10 Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 3 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, gồm:
Bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước.
Bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ.
Ông Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Tuổi Trẻ nhật báo ngày 24-1 với danh sách Bộ Chính trị khóa XIV
Tác giả: Thành Chung
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ