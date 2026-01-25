Thời gian:
12 nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Trung ương khóa XIV vừa bầu Bộ Chính trị gồm 19 Ủy viên, trong đó có 9 người lần đầu tham gia; Ban Bí thư gồm 13 Ủy viên, với 3 người mới được bầu.

Tác giả: Khánh Hoàng - Vũ Tuân

Nguồn tin: vnexpress.net

