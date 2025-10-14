Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Hé lộ góc đặc biệt trong biệt thự của Shark Bình - Phương Oanh

Căn bếp trong biệt thự của Phương Oanh - Shark Bình thiết kế hiện đại, sang trọng nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm áp với tông đen - xám chủ đạo.

Nhà riêng của Shark Bình - Phương Oanh là căn biệt thự thiết kế theo phong cách châu Âu tại Hà Nội. Ảnh: FBNV

Trong ngôi nhà, bếp là khu vực được “lên sóng” thường xuyên nhất trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Căn bếp thường xuyên xuất hiện trong các vlog nấu ăn của Phương Oanh. Nữ diễn viên coi đây là nơi để "giữ lửa" cho gia đình, để bày tỏ tình yêu thương với chồng con thông qua những bữa cơm. Ảnh: FBNV

Gian bếp được phủ tông đen - xám chủ đạo, mang đến cảm giác hiện đại, sang trọng. Ảnh: FBNV

Chính giữa không gian là bàn đảo kết hợp bể cá màu xanh, khiến căn bếp trở nên độc đáo như bước ra từ một nhà hàng cao cấp. Ảnh: FBNV

Bộ đèn chùm ánh sáng vàng dịu kết hợp kệ rượu treo tường bằng dây cáp tạo nên một “góc chill”. Ảnh: FBNV

Các thiết bị nấu nướng đều thuộc loại cao cấp, thể hiện rõ niềm đam mê nấu nướng và chăm sóc gia đình của nữ diễn viên. Ảnh: FBNV

Bộ sưu tập chén đĩa của Phương Oanh cũng gây chú ý, từ gốm sứ Âu viền vàng sang trọng, gốm Bát Tràng giả cổ cho tới đĩa gà men xanh lam cổ điển...Ảnh: FBNV

Mỗi bữa ăn, nữ diễn viên lại sử dụng một kiểu khác nhau. Ảnh: FBNV

Ngoài chăm chút không gian, Phương Oanh còn khiến dân mạng ngưỡng mộ nhờ series vlog nấu ăn đăng tải đều đặn. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên có niềm đam mê bếp núc, chia sẻ quá trình nấu những món ăn từ truyền thống đến cầu kỳ. Ảnh: FBNV

Có những hôm, Phương Oanh dành 4 tiếng đồng hồ chuẩn bị bữa ăn, ngay cả khi đang mang thai, rồi tự tay bày biện để chồng thưởng thức. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: góc đặc biệt ,Shark Bình - Phương Oanh ,hé lộ ,nhà bếp ,biệt thự

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP