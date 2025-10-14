Hé lộ góc đặc biệt trong biệt thự của Shark Bình - Phương Oanh

Nhà riêng của Shark Bình - Phương Oanh là căn biệt thự thiết kế theo phong cách châu Âu tại Hà Nội. Ảnh: FBNV
Trong ngôi nhà, bếp là khu vực được “lên sóng” thường xuyên nhất trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV
Căn bếp thường xuyên xuất hiện trong các vlog nấu ăn của Phương Oanh. Nữ diễn viên coi đây là nơi để "giữ lửa" cho gia đình, để bày tỏ tình yêu thương với chồng con thông qua những bữa cơm. Ảnh: FBNV
Gian bếp được phủ tông đen - xám chủ đạo, mang đến cảm giác hiện đại, sang trọng. Ảnh: FBNV
Chính giữa không gian là bàn đảo kết hợp bể cá màu xanh, khiến căn bếp trở nên độc đáo như bước ra từ một nhà hàng cao cấp. Ảnh: FBNV
Bộ đèn chùm ánh sáng vàng dịu kết hợp kệ rượu treo tường bằng dây cáp tạo nên một “góc chill”. Ảnh: FBNV
Các thiết bị nấu nướng đều thuộc loại cao cấp, thể hiện rõ niềm đam mê nấu nướng và chăm sóc gia đình của nữ diễn viên. Ảnh: FBNV
Bộ sưu tập chén đĩa của Phương Oanh cũng gây chú ý, từ gốm sứ Âu viền vàng sang trọng, gốm Bát Tràng giả cổ cho tới đĩa gà men xanh lam cổ điển...Ảnh: FBNV
Mỗi bữa ăn, nữ diễn viên lại sử dụng một kiểu khác nhau. Ảnh: FBNV
Ngoài chăm chút không gian, Phương Oanh còn khiến dân mạng ngưỡng mộ nhờ series vlog nấu ăn đăng tải đều đặn. Ảnh: FBNV
Nữ diễn viên có niềm đam mê bếp núc, chia sẻ quá trình nấu những món ăn từ truyền thống đến cầu kỳ. Ảnh: FBNV
Có những hôm, Phương Oanh dành 4 tiếng đồng hồ chuẩn bị bữa ăn, ngay cả khi đang mang thai, rồi tự tay bày biện để chồng thưởng thức. Ảnh: FBNV
