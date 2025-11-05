Biệt thự bi thảm nhất Quảng Châu (Trung Quốc)

Khu Kim Kiều Lĩnh Nam Viện, ban đầu được quảng bá là "Làng Văn hóa Nghệ thuật Quảng Châu", nay đã trở thành một ví dụ thảm khốc về biệt thự cao cấp ở Quảng Châu và cả ở Trung Quốc.

Khu dân cư này từng được bán với giá khởi điểm 5 triệu NDT (khoảng 17,5 tỷ VND), chủ yếu hướng đến phân khúc "biệt thự + du lịch văn hóa". Tuy nhiên, sau ba năm bàn giao, nơi đây vẫn đầy cỏ dại, lạnh lẽo hoang tàn. Một số căn biệt thự hiện đang được đấu giá trên sàn với mức giá khởi điểm 400.000 NDT (khoảng 1,4 tỷ VND), bị cư dân mạng chế giễu là "khu dân cư ma".

Hình ảnh hoang vu tại dự án

Báo cáo của NetEase News cho biết: Mua một căn nhà 5 triệu NDT, đã quá thời gian nhận nhà mà khu dân cư vẫn tan hoang, không một bóng người, chỉ có tiếng gió thổi qua cỏ dại xào xạc... Đây không phải truyện kinh dị, mà là kinh nghiệm đau đớn có thật của các chủ sở hữu tại Kim Kiều Lĩnh Nam Viện, Phiên Ngung.

Khu biệt thự này nằm ở Phiên Ngung, Quảng Châu, từng "làm mưa làm gió" khi mở bán vào năm 2020, với các căn biệt thự độc lập có sân vườn, diện tích từ 136 đến 410 mét vuông. Giá bán dao động từ 5 triệu NDT đến gần 10 triệu NDT (khoảng 17,5 tỷ VND đến gần 35 tỷ VND).

Do lệnh "cấm biệt thự" ở Quảng Châu thắt chặt vào thời điểm đó, Kim Kiều Lĩnh Nam Viện đã thu hút các nhà đầu tư bằng khái niệm "văn hóa + du lịch lưu trú". Dự án được phát triển bởi Tập đoàn Kim Kiều, một doanh nghiệp nhà nước lâu đời ở Hồ Nam, cùng với Công ty Dịch vụ Người cao tuổi Phiên Ngung, và nhận được sự ưu ái của nhiều người mua. Tuy nhiên, kế hoạch không thể thực hiện, dự án đáng lẽ bàn giao vào năm 2022 cuối cùng đã bị bỏ hoang, và nhà phát triển lâm vào tranh chấp nợ nần.

Điều tra thực tế cho thấy, khu dân cư hiện nay đầy cỏ dại, vắng bóng người, chỉ lác đác vài biệt thự hoàn thiện có người ở. Được biết, phòng bán hàng đã rút lui từ năm 2023, nhân viên bảo vệ và dọn dẹp đã nghỉ việc do bị cắt lương, khiến khu dân cư rơi vào tình trạng "không người quản lý". Nhiều biệt thự đã trang trí xong nhưng không có người ở lâu dài đã bị trộm cắp, cửa sổ và đồ đạc bị dỡ sạch. Lối vào khu dân cư cũng dán đầy biển cảnh báo "cấm người lạ vào".

Một số chủ sở hữu tiết lộ rằng, một vài người đã mua với giá cao gần 10 triệu NDT (khoảng 35 tỷ VND) nhưng hai năm trôi qua vẫn chưa thấy nhà đâu, chỉ đành bất lực nhìn trên mạng đấu giá xuất hiện giá trị còn lại "400.000 NDT cho một tầng" (khoảng 1,4 tỷ VND/tầng). Thông tin đấu giá trên Ali Auction cho thấy mức giá này chỉ bao gồm quyền sở hữu một tầng, tính ra chưa đến một nửa giá ban đầu, được coi là mức giảm giá "sập sàn của sập sàn".

Những “thành phố ma” như vậy không phải hiếm ở Trung Quốc hiện tại. Khủng hoảng bất động sản dẫn đến tình trạng thừa cung nghiêm trọng, với ước tính có khoảng 65 đến 80 triệu căn hộ bị bỏ trống trên khắp Trung Quốc. Những dự án bị bỏ hoang như Kim Kiều Lĩnh Nam Viện, hay các "thành phố ma" xây dựng hoành tráng nhưng không có người ở, đã trở thành một vấn đề kinh tế-xã hội nhức nhối. Thậm chí, một số dự án biệt thự triệu đô bị nông dân "xâm chiếm" để chăn nuôi và trồng trọt.

Tác giả: Thanh Huyền

Nguồn tin: thanhnienviet.vn