Biệt thự 3 mặt tiền bề thế đang xây của diễn viên Mạnh Trường

Ngoài căn hộ cao cấp ở Hà Nội và biệt thự view núi tại Phú Thọ, vợ chồng diễn viên Mạnh Trường còn tậu một cơ ngơi bề thế khác. Ảnh: FBNV
Căn biệt thự liền kề tọa lạc tại một khu đô thị hiện đại ở Hưng Yên, được vợ chồng nam diễn viên mua từ năm 2024. Ảnh: FBNV
Tháng 9 vừa qua, vợ chồng Mạnh Trường khởi công cải tạo lại thiết kế của căn nhà. Ảnh: FBNV
Không gian bên trong biệt thự khá rộng rãi, thông thoáng. Ảnh: FBNV
Mới đây, bà xã Mạnh Trường chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng cùng rải đá thạch anh khắp nền nhà đang thi công. Ảnh: FBNV
Vợ Mạnh Trường hóm hỉnh: "Em đi rải đá thạch anh để mang lại may mắn, mà chồng em bảo như rắc thóc cho gà". Ảnh: FBNV
Đá thạch anh vụn màu nhạt hồng/tím, thường dùng trong thi công nền phong thủy. Ảnh: FBNV
Việc rải đá thạch anh dưới nền hoặc sàn nhà là biện pháp được ưa chuộng trong phong thủy hiện đại. Ảnh: FBNV
Trong khi đó, biệt thự trên núi rộng 600m2 tại Phú Thọ là không gian nghỉ dưỡng của gia đình nam diễn viên. Ảnh: FBNV
Nơi đây có khí hậu trong lành, cảnh sắc núi đồi hữu tình. Ảnh: FBNV
Biệt thự gồm 2 tầng, bể bơi ngoài trời có view hướng thẳng ra núi tạo cảm giác thư giãn chẳng khác gì khu nghỉ dưỡng cao cấp. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn