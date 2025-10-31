Thời gian:
Biệt thự 3 mặt tiền bề thế đang xây của diễn viên Mạnh Trường

Biệt thự mới tậu của vợ chồng diễn viên Mạnh Trường mang phong cách cổ điển với tông màu kem - nâu chủ đạo.

Ngoài căn hộ cao cấp ở Hà Nội và biệt thự view núi tại Phú Thọ, vợ chồng diễn viên Mạnh Trường còn tậu một cơ ngơi bề thế khác. Ảnh: FBNV

Căn biệt thự liền kề tọa lạc tại một khu đô thị hiện đại ở Hưng Yên, được vợ chồng nam diễn viên mua từ năm 2024. Ảnh: FBNV

Tháng 9 vừa qua, vợ chồng Mạnh Trường khởi công cải tạo lại thiết kế của căn nhà. Ảnh: FBNV

Không gian bên trong biệt thự khá rộng rãi, thông thoáng. Ảnh: FBNV

Mới đây, bà xã Mạnh Trường chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng cùng rải đá thạch anh khắp nền nhà đang thi công. Ảnh: FBNV

Vợ Mạnh Trường hóm hỉnh: "Em đi rải đá thạch anh để mang lại may mắn, mà chồng em bảo như rắc thóc cho gà". Ảnh: FBNV

Đá thạch anh vụn màu nhạt hồng/tím, thường dùng trong thi công nền phong thủy. Ảnh: FBNV

Việc rải đá thạch anh dưới nền hoặc sàn nhà là biện pháp được ưa chuộng trong phong thủy hiện đại. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, biệt thự trên núi rộng 600m2 tại Phú Thọ là không gian nghỉ dưỡng của gia đình nam diễn viên. Ảnh: FBNV

Nơi đây có khí hậu trong lành, cảnh sắc núi đồi hữu tình. Ảnh: FBNV

Biệt thự gồm 2 tầng, bể bơi ngoài trời có view hướng thẳng ra núi tạo cảm giác thư giãn chẳng khác gì khu nghỉ dưỡng cao cấp. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

