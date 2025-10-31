Biệt thự trên đồi đẹp nao lòng tại Đà Lạt của Á hậu Quỳnh Châu

Trước khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát - Chủ một khách sạn có tiếng ở Đà Lạt, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng là chủ một cơ ngơi xinh xắn tại "xứ sở ngàn hoa". Ảnh: FBNV
Căn biệt thự sơn trắng, mái ngói xám trầm, bao quanh là thông xanh. Ảnh: Facebook
Bộ bàn ghế gỗ trắng đơn giản đặt giữa bãi cỏ xanh ở góc sân. Ảnh: Facebook
Dưới gốc cây có chiếc ghế gỗ, xung quanh là chậu hoa nhỏ tạo góc thư giãn đầy chất thơ. Ảnh: Facebook
Nhìn từ trên cao, sân vườn được chia thành nhiều tầng bằng tường đá, bao quanh là hàng thông thẳng tắp. Ảnh: Facebook
Khu ngồi uống trà ngoài trời lý tưởng. Ảnh: Facebook
Khoảng sân rộng với bãi cỏ xanh mướt. Ảnh: Facebook
Góc ngắm cảnh, đọc sách cạnh cửa sổ. Ảnh: Facebook
Phòng ngủ được bài trí tối giản. Ảnh: Facebook
Bếp có cửa sổ hướng khu vườn. Ảnh: Facebook
Hoa hồng trắng nở rộ. Ảnh: Facebook
Bất kỳ góc nào trong khuôn viên cũng có màu xanh của thông, cỏ, cây bụi và hoa. Ảnh: Facebook
Á hậu cải tạo khu vườn cùng bố. Ảnh chụp màn hình
Ô hoa xinh xắn đủ sắc màu do Á hậu Quỳnh Châu và bố cùng làm. Ảnh: Facebook
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn