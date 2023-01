BIDV đạt 23.190 tỷ đồng lợi nhuận, quỹ dự phòng rủi ro lên tới hơn 40.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP BIDV cho biết, tính đến hết 31/12/2022, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt kế hoạch Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông giao.

Cụ thể, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 2,08 triệu tỷ đồng, tăng trưởng gần 21% so với năm 2021 và là ngân hàng thương mại đầu tiên vượt mốc này. Với tổng tài sản kỷ lục nói trên, BIDV tiếp tục là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.

Trong năm qua, tín dụng và huy động vốn của BIDV đều tăng trưởng tích cực. Cụ thể, tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng đạt 1,95 triệu tỷ đồng, tăng 21,1% so với đầu năm; trong đó huy động vốn tổ chức, dân cư đạt 1,62 triệu tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm và chiếm gần 13,6% thị phần tiền gửi toàn ngành ngân hàng. Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1,96 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm; trong đó dư nợ tín dụng đạt 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 12,65% so với đầu năm, cao hơn mức thực hiện năm 2021 (11,8%), đảm bảo giới hạn Ngân hàng Nhà nước giao (12,7%), đứng đầu thị trường về thị phần tín dụng (chiếm khoảng 12,5%).

Sau giai đoạn tập trung tái cơ cấu, nợ xấu của BIDV đã giảm đáng kể trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng lên. Tính đến cuối năm 2022, tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN của BIDV kiểm soát ở mức 0,9%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 245%, mức cao nhất trong các năm gần đây. Hiện quỹ dự phòng rủi ro của BIDV đã lên tới khoảng 40.000 tỷ đồng.

Nhờ chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt, lợi nhuận của BIDV được cải thiện. Năm 2022, lợi nhuận trước thuế khối ngân hàng thương mại đạt 22.560 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 23.190 tỷ đồng, tăng hơn 70% so với năm 2021.

Các chỉ tiêu sinh lời, chỉ tiêu an toàn hoạt động của hệ thống được đảm bảo: ROA đạt 0,95%, ROE đạt 20,2%.

Năm 2022, giá trị cổ phiếu BIDV tăng gần 4% so với đầu năm trong bối cảnh VN-Index sụt giảm gần 34%; vốn hóa của BIDV đạt hơn 8,1 tỷ USD, đứng thứ 3 toàn thị trường.

Với tinh thần đồng hành, hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, năm 2022, BIDV thực hiện hạ lãi suất cho vay, giảm phí dịch vụ, cung ứng ngoại tệ, ổn định tỷ giá,... để hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, phát triển kinh doanh... Năm 2022, BIDV đã giảm thu nhập hơn 5.500 tỷ đồng, đưa con số giảm thu nhập để hỗ trợ khách hàng của BIDV trong vòng 3 năm qua đạt gần 20.000 tỷ đồng.

Năm 2023, BIDV đặt mục tiêu tín dụng tăng 12% - 13%; Huy động vốn điều hành phù hợp với sử dụng vốn, đảm bảo an toàn, hiệu quả, dự kiến tăng 11%; Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11 ở mức ≤1,4%...

Tác giả: T.L

Nguồn tin: baodautu.vn