Bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 5, thầy giáo 52 tuổi nói do 'vô tình'

Thầy giáo bị tố: "Tôi vô tình chứ không có ý định sàm sỡ" Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông C. cho biết đã tham gia giảng dạy 29 năm, chưa bao giờ để lại điều tiếng gì. "Vì thiếu suy nghĩ mà tôi mang tiếng. Tôi nghĩ em N. là học trò của mình, xem như con cháu nên quan tâm vậy thôi. Tôi không có làm gì, chỉ hướng dẫn em cách làm vệ sinh. Tôi vô tình chứ không có ý định sàm sỡ học sinh. Hôm đó học sinh chơi đông dữ lắm. Tôi khổ lắm, nếu có gì tôi sẽ ân hận suốt cuộc đời", ông C. nói. Khi được hỏi tại sao ông không nhờ giáo viên nữ hỗ trợ em N. vệ sinh thì ông C. trả lời "hôm đó còn sớm, chưa có giáo viên nữ vào". Liên quan đến hình ảnh ông C. câu cổ em N. đi trong sân trường, ông C. cho biết sau khi từ nhà vệ sinh ra, nhiều em nhìn thấy nên ông an ủi em C. đừng ngại, vì đây là việc bình thường. Ông C. cho biết thêm nhà trường đã cho ông tạm ngưng giảng dạy hai tuần nay để chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng.