Bị tố lén lút với vợ bạn, phó công an thị xã Tân Châu bị cách chức

Ngày 9-2, một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang xác nhận Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu đã nâng mức xử lý kỷ luật từ cảnh cáo lên cách chức với trung tá Trần Tấn Tài - phó trưởng Công an thị xã Tân Châu, sau khi có đơn khiếu nại của ông T.H.D., ngụ xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, "về quy trình giải quyết đơn tố cáo và hình thức thi hành kỷ luật Đảng "cảnh cáo" của trung tá Trần Tấn Tài".

"Chúng tôi kỷ luật cách chức ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thị xã Tân Châu, nhiệm kỳ 2020-2025 về mặt Đảng đối với ông Trần Tấn Tài.

Còn về mặt chính quyền chưa xử lý. Công an tỉnh đã lên làm việc với chúng tôi rồi. Có thể do Tết nên các anh em chậm xử lý. Tôi có hỏi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang có nên ra thông cáo báo chí không thì các anh nói chỉ thông báo nội bộ được rồi", một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Tân Châu nói.

Trước đó ông D. phát hiện vợ là N.T.M.D. (công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang) có quan hệ tình cảm lén lút với ông Trần Tấn Tài, phó trưởng Công an thị xã Tân Châu.

Tháng 4-2024, bà D. lấy lý do đi công tác tại tỉnh Trà Vinh nên ông đã âm thầm theo dõi và phát hiện ông Tài và bà D. cùng ở chung phòng tại khách sạn G.H., tại phường 2, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Lúc đó ông đã yêu cầu mở cửa phòng thì thấy bà D. đang mặc đầm ngủ màu đen, không mặc nội y, còn ông Tài thì mặc quần cộc, không mặc áo đứng trốn ép sát vách tường trong nhà vệ sinh. Tất cả diễn biến vụ việc ông ghi hình lại và đã cung cấp cho các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh.

Sau đó ông đã làm đơn tố cáo đảng viên vi phạm đạo đức, quan hệ nam nữ bất chính đối với ông Trần Tấn Tài gửi đến Thị ủy Tân Châu và cung cấp toàn bộ tài liệu, chứng cứ.

Hơn 5 tháng sau, Thị ủy Tân Châu đã thi hành kỷ luật ông Trần Tấn Tài bằng hình thức cảnh cáo. Tuy nhiên ông D. không đồng ý với quy trình giải quyết và hình thức kỷ luật nêu trên.

Ông D. cho rằng việc Thị ủy Tân Châu nhận xét, kết luận tính chất vụ việc nêu trên là nghiêm trọng và quyết định hình thức kỷ luật cảnh cáo là chưa đúng tính chất, mức độ, hành vi vi phạm và hậu quả do ông Tài gây ra.

"Việc ông Tài, bà D. gây ra hậu quả thực tế giữa tôi và bà D. phải đi đến ly hôn, con của chúng tôi phải sống trong hoàn cảnh không đủ cả ba, mẹ; làm ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần, sức khỏe của bản thân tôi và các con tôi.

Vì việc này mà con trai lớn của tôi phải bỏ học giữa chừng do phát hiện ông Tài và bà D. đã lén lút qua lại tình cảm yêu đương làm cho gia đình tan nát. Tuy nhiên đến nay ông Tài và bà D. vẫn còn đương chức, chưa bị xử lý là không đúng quy định", ông D. nói.

Và nay Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu đã nâng mức xử lý kỷ luật từ cảnh cáo lên cách chức với trung tá Trần Tấn Tài.

Tác giả: Bửu Đấu

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ