Bí thư Tỉnh ủy tiếp Đoàn công tác Cựu Tổng thống Chile

Tiếp đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các Sở, ngành liên quan.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và thân tình của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet Jeria chia sẻ đây là lần thứ 4 đến với đất nước Việt Nam và là lần đầu tiên đến với tỉnh Nghệ An. Bày tỏ những tình cảm đặc biệt đối với đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng, Cựu Tổng thống Chile cho biết, trong thời gian tới sẽ triển khai thực hiện dự án “Ký ức Việt Nam – Chile”. Đồng thời, qua chuyến thăm tại tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, chung tay thực hiện các mục tiêu chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình và phát triển. Bà Michelle Bachelet Jeria cũng khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị nào cũng sẽ tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Chile nói chung, giữa tỉnh Nghệ An – Chile nói riêng, cũng như quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Bày tỏ sự vui mừng và vinh dự được đón Cựu Tổng thống nước Cộng hòa Chile và Đoàn công tác đến thăm Nghệ An, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định từ cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Thượng viện Chile Salvador Allende (sau này là Tổng thống Chile) đã đặt nền móng cho mối quan hệ đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam và Chile. Chile là quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1971. Hơn 50 năm qua, hai quốc gia dù ở cách xa về mặt địa lý (17.000km), nhưng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc, hai nước không ngừng được duy trì và vun đắp, luôn nằm trong trái tim mỗi người dân.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cuộc thăm và làm việc của Đoàn công tác tại Việt Nam và tỉnh Nghệ An là minh chứng sinh động về sự tiếp nối vun đắp tình hữu nghị tốt đẹp hơn 50 năm qua của hai quốc gia Việt Nam - Chile, là cơ hội để thúc đẩy sự phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa tỉnh Nghệ An và Chile. Đặc biệt từ năm 2007, hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện.

Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vinh dự khi được cùng Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng và Nhà nước sang thăm đất nước Chile vào tháng 10/2022; đến quận Xê-rô Na-vi-a, đến viếng và đặt vòng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quận Xê-rô Na-vi-a. Trong thời gian công tác tại Chile, Bí thư Tỉnh ủy cảm nhận được những tình cảm thắm thiết, nồng ấm đến từ những người bạn Chile; ấn tượng về một đất nước Chile tươi đẹp, người dân hiền hòa, yêu hòa bình; cảm nhận được tình cảm của người dân Chile dành cho tỉnh Nghệ An và dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đã giới thiệu khái quát về tỉnh Nghệ An đến Đoàn công tác. Nghệ An là tỉnh nằm vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam, có diện tích đất tự nhiên lớn nhất cả nước, địa hình phong phú, đa dạng, có biển, đồng bằng, trung du và miền núi nên được ví như một Việt Nam thu nhỏ. Dân số hơn 3,4 triệu người, đông dân thứ tư cả nước.

Nghệ An là vùng đất có truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc, quê hương của nhiều anh hùng, hào kiệt, danh nhân nổi tiếng; trong 6 danh nhân của Việt Nam được UNESCO vinh danh thì Nghệ An vinh dự có Chủ tịch Hồ Chí Minh và nữ sỹ Hồ Xuân Hương được vinh danh.

Nghệ An có hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội khá đồng bộ: Có đầy đủ các loại hình giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường không kết nối thuận lợi các trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước. Các khu công nghiệp, khu kinh tế được đầu tư đồng bộ với nhiều chính sách ưu đãi cao nhất của Chính phủ Việt Nam quy định. Hệ thống cơ sở đào tạo, y tế, tài chính, dịch vụ thương mại, mua sắm phát triển đa dạng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của Nhân dân và đối tác. Quy mô kinh tế đứng thứ 10 cả nước. Thu hút FDI đứng trong tốp 10 cả nước.

Thời gian qua, hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Chile chủ yếu mới dừng lại ở các hoạt động thương mại xuất khẩu. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An sang Chile đạt 1,24 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: Giày, dép, bột đá vôi trắng, đồ thủ công mỹ nghệ, gạo... Hiện tại, chưa có kim ngạch nhập khẩu. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Chile triển khai. Có thể nói, tình hình hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với Chile còn rất khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng hai bên.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, bà Cựu Tổng thống Chile cùng các thành viên Đoàn công tác sẽ tạo cầu nối giới thiệu các doanh nghiệp đến tìm hiểu, đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin tới bà Cựu Tổng thống Chile và thành viên trong Đoàn được biết, trong kế hoạch đối ngoại năm 2023, tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ tổ chức Đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Chile. Vì vậy, rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của bà Cựu Tổng thống Chile, Đại sứ Quán Chile tại Việt Nam, Đại sứ Quán Việt Nam tại Chile, Quận Cerro Navia để chuyến thăm của Đoàn Nghệ An tới Chile thành công tốt đẹp, mở ra các cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Đặc biệt, sắp tới sẽ triển khai thực hiện dự án “Ký ức Việt Nam – Chile”, qua thông tin do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile cung cấp, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ cảm kích về tình cảm tốt đẹp mà đất nước Chile và Quận Cerro Navia đã dành cho Việt Nam nói chung và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu nói riêng. Đây là một dự án rất ý nghĩa, tỉnh Nghệ An hết sức ủng hộ và đồng tình chủ trương triển khai dự án.

