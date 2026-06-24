Bí thư Nghệ An: Tuyệt đối không được 'vận động hành lang' trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ

Thông tin tại Hội nghị lần thứ sáu mở rộng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, diễn ra chiều 23/6, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận cho hay cần tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, kiên quyết phòng chống các biểu hiện chạy chức chạy quyền, lợi ích nhóm.

"Tuyệt đối không được can thiệp, tác động, vận động tiêu cực trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ" - ông Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận: "Mạnh mẽ thay thế, điều chuyển cán bộ yếu kém"

Theo người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An, địa phương ngoài việc phải rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với năng lực, sở trường, vị trí việc làm trong thẩm quyền, còn phải mạnh mẽ thay thế, điều chuyển cán bộ yếu kém, trọng dụng cán bộ có năng lực, tinh thần trách nhiệm.

"Đánh giá xếp loại cán bộ phải theo hướng thực chất, giám sát thường xuyên để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngăn chặn vi phạm khi vừa mới nhen nhóm" - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nói.

Từ ngày 1/7/2026, Nghệ An sẽ triển khai thí điểm hệ thống tiêu chí và phần mềm đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn, thời gian thực hiện kéo dài 2 tháng.

Trong giai đoạn thí điểm, ở cấp tỉnh sẽ triển khai tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ. Ở cấp xã, việc thí điểm được thực hiện tại phường Thành Vinh và các xã Hưng Nguyên, Hải Châu, Nậm Cắn.

Đây là bước đi mới trong lộ trình đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng khoa học, minh bạch, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu chuyển đổi số.

Nghệ An sẽ đánh giá cán bộ theo hướng lấy kết quả công việc làm thước đo chủ yếu

Việc triển khai thí điểm hệ thống KPI nhằm đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống tiêu chí và phần mềm KPI trong thực tiễn hoạt động của các cơ quan, đơn vị; góp phần từng bước đổi mới phương thức quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hướng lấy kết quả công việc làm thước đo chủ yếu.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu việc triển khai tại các địa phương được lựa chọn phải bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống chính trị ở cấp xã, bao gồm các cơ quan Đảng, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - xã hội.

Tác giả: Quang Minh - Anh Tuấn

Nguồn tin: giadinhonline.vn