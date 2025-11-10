Bí thư Nghệ An làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều 10/11, tại Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Nguyễn Đức Trung thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Đức Hùng

Ông Nguyễn Đức Trung 51 tuổi, quê Thanh Hóa; có bằng thạc sĩ kinh tế chính trị, cử nhân kinh tế, cử nhân tiếng Anh. Ông có nhiều năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từng trải qua nhiều vị trí từ chuyên viên, trưởng phòng đến vụ trưởng ở các đơn vị như Tổ chức cán bộ, Kinh tế địa phương - lãnh thổ và Kết cấu hạ tầng - đô thị.

Năm 2019, ông Trung được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Một năm sau, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng và được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Năm 2024, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025 và tái đắc cử nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 2/10/2025.

Thành ủy Hà Nội hiện có Bí thư là ông Nguyễn Duy Ngọc, cùng 5 Phó bí thư gồm các ông Nguyễn Văn Phong (57 tuổi), Trần Sỹ Thanh (54 tuổi), Nguyễn Trọng Đông (56 tuổi), Nguyễn Đức Trung (51 tuổi) và bà Phùng Thị Hồng Hà (54 tuổi).

Hôm 5/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh được Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13.

