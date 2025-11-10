Khen thưởng 2 người dân và chủ tàu ở Lý Sơn dũng cảm cứu người

Đồng thời tặng giấy khen ông Lê Thanh Hùng, chủ tàu An Vĩnh Express vì có thành tích trong công tác cứu hộ, cứu nạn giữa bão.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trao giấy khen tặng anh Lê Văn Sanh vì có hành động dũng cảm cứu người trong cơn bão số 13.

Trước đó, chiều 6/11, ông Dương Quang Cường (44 tuổi), trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tự tử tại khu vực cầu cảng Lý Sơn.

Phát hiện vụ việc, ang Lê Văn Sanh (37 tuổi), trú thôn Tây An Hải, và ông Phan Duy Quang (47 tuổi), trú thôn Tây An Vĩnh dùng thúng lao ra biển ứng cứu.

Thời điểm này, tại đặc khu Lý Sơn gió lớn, sóng to. Sau khi đưa được ông Dương Quang Cường lên thúng và mặc áo phao, sóng lớn tiếp tục đẩy thúng trôi xa bờ khoảng 2 hải lý rồi bị lật úp khiến cả 3 người rơi xuống biển. Cả 3 đều có áo phao. Ông Dương Quang Cường đuối sức nên phải tự thả trôi trên biển.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trao giấy khen tặng ông Phan Duy Quang vì có hành động dũng cảm cứu người trong cơn bão số 13.



Anh Lê Văn Sanh và ông Phan Duy Quang dìu nhau vượt sóng, tuy nhiên đến gần sáng 7/11, do kiệt sức, hai ông cũng buộc phải tách nhau, thả trôi tự do. Trong quá trình trôi dạt nhiều giờ trên biển, họ đã ăn cua, rong biển, nhặt trái cây trôi dạt và uống nước biển để duy trì sự sống.

Sáng 8/11, tàu hàng Hải Nam 39 phát hiện, cứu ông Phan Duy Quang và chuyển lên tàu An Vĩnh Express tiếp tục tìm vị trí những người còn lại. Từ thông tin ông Quang cung cấp, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm và cứu được ông Lê Văn Sanh.

Người thứ ba là ông Dương Quang Cường được tàu cá mang số hiệu QB-92198.TS của ngư dân Quảng Trị cứu và chuyển sang tàu cao tốc Hòa Bình đưa vào bờ.

Nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe anh Lê Văn Sanh.



Cả 3 người bị sóng cuốn mất tích đã trở về an toàn trong sự chờ đón của gia đình, lực lượng chức năng và hàng nghìn người dân đặc khu Lý Sơn.

Sau hai ngày điều trị tại Trung tâm Y tế Quân - Dân y kết hợp đặc khu Lý Sơn, sức khỏe ông Phan Duy Quang và ông Lê Văn Sanh đã dần hồi phục. Riêng ông Dương Quang Cường đã được chuyển vào đất liền chiều 9/11 để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Tác giả: Thanh Thắng

Nguồn tin: Báo VOV