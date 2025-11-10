Bão số 14 mạnh trên biển Đông, tốc độ khoảng 15km/h, biển động dữ dội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Hướng di chuyển và cường độ của bão số 14 Fung-Wong, cập lúc 11h ngày 10/11. Nguồn: NCHMF



Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Theo cơ quan khí tượng, sau khi vào Biển Đông, nhánh áp cao cận nhiệt đới ở phía Bắc dòng dẫn đường cho bão di chuyển suy yếu về cường độ và mở rộng hơn về phía Nam của cơn bão. Do đó, bão không đi theo hướng Tây như thông thường mà đi lên phía Bắc.

Khi đi lên vĩ độ cao hơn, bão sẽ đi vào dòng dẫn đường của đới gió Tây trên cao nên nhiều khả năng đổi hướng theo hướng Đông Bắc và đi ra khỏi Biển Đông.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới): Cụ thể, trong 24 giờ tới, bão bắt đầu đổi hướng di chuyển từ Tây Tây Bắc sang Tây Bắc và đi chậm lại, khoảng 10-15km/h.

Đến 11h ngày mai (11/11), bão ở vào khoảng 19,7N-117,9E; trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông; di chuyển theo hứn Bắc Tây Bắc, 10-15 km/hduy trì cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão lại đổi hướng di chuyển, theo hướng Bắc Đông Bắc, giữ nguyên tốc độ. Đến 11h ngày 12/11, tâm bão ở trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vẫn cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo 24 giờ sau đó, bão tiếp tục đổi hướng, di chuyển Đông Bắc, khoảng 15-20km/h. Đến 11 ngày 13/11, bão đi vào vùng ven biển phía Đông Bắc khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc) với cường độ giảm còn cấp 8, giật cấp 10.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV