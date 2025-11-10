Bắt giám đốc công ty đa cấp phát hành tiền ảo để chiếm đoạt tài sản

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép và sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo có tên gọi là AGOLD trên nền tảng website http://agold.tech.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định 2 đối tượng cầm đầu hoạt động trái phép nêu trên là Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, trú thôn Phước Diên 1, xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) và Phạm Đức Anh (SN 1977, trú tổ 1, phường Phương Liệt, TP Hà Nội).

Kết quả điều tra cũng cho thấy, Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đức Anh đã cùng một số đối tượng khác thành lập Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam (địa chỉ tầng 2, số 46 ngõ 50 đường Mễ Trì Thượng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) do Đạt làm Tổng Giám đốc.

Từ tháng 4/2023, Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đức Anh cùng đồng bọn đã bàn bạc đưa ra thông tin Công ty này phát triển hệ thống AGOLD là dự án công nghệ đào tiền ảo DHT kết nối toàn cầu, tích hợp công nghệ Blockchain (Sổ cái). Đồng tiền ảo DHT tích lũy được trong tương lai sẽ được đưa lên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và có thể thanh khoản cao để đổi ra đồng Việt Nam.

Đồng thời, các đối tượng đưa ra các gói đầu tư từ 3 triệu đến 25 triệu đồng, với các quyền lợi thưởng bằng đồng DHT khác nhau để nhà đầu tư lựa chọn. Những người tham gia đầu tư trước sẽ được hưởng % hoa hồng nếu giới thiệu được thêm người tham gia sau bỏ tiền đầu tư.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã kêu gọi được số lượng hơn 400 nhà đầu tư, tương đương số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số tiền các nhà đầu tư bỏ ra không được chuyển vào bất kỳ hệ thống nào của quá trình đào tiền điện tử mà chuyển trực tiếp vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt, được Đạt phân bổ cho đồng bọn sử dụng trả tiền hoa hồng cho đội ngũ phát triển thị trường theo mô hình đa cấp và sử dụng với mục đích cá nhân.

Căn cứ kết quả điều tra và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định Điều 290 Bộ luật hình sự.

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT cũng đề nghị ai là bị hại liên quan đến dự án trên liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, qua Điều tra viên Đoàn Việt Trung theo SĐT: 0356.731.896, hoặc Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng qua đồng chí Nguyễn Văn Thành, SĐT: 0966.800.468.

