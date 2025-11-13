Bí quyết chăm sóc da và tóc khỏe đẹp trong mùa đông

Những thay đổi của da và tóc trong mùa đông

Thời tiết khô hanh khiến da mất nước, giảm tiết dầu tự nhiên. Tóc và móng tay cũng trở nên yếu, dễ gãy. Một số vấn đề thường gặp gồm:

Về da:

Da mũi khô ngứa: Vùng da quanh mũi dễ bong tróc, ngứa ngáy do không khí lạnh.

Da mặt kích ứng: Nhiều người có thể gặp tình trạng khô ngứa, nổi mẩn đỏ hoặc bong vảy.

Da không đều màu: Thời tiết khô làm lộ rõ tình trạng da xỉn màu, thiếu sức sống.

Khô môi: Đây là tình trạng phổ biến do thiếu ẩm, khiến môi nứt nẻ, đau rát.

Về tóc:

Tóc gãy rụng: Da đầu khô, thiếu dầu bảo vệ khiến tóc yếu và dễ rụng.

Tóc khô xơ: Mất độ ẩm khiến tóc mất đi độ bóng mượt, trở nên xơ cứng.

Để hạn chế những vấn đề này, việc chăm sóc đúng cách là điều cần thiết.

Cách chăm sóc da trong mùa đông

Chăm sóc da mùa lạnh cần tập trung vào việc giữ ẩm và bảo vệ da khỏi tác động khô lạnh của thời tiết.

Làm sạch da đúng cách: Chọn sữa rửa mặt dịu nhẹ, tránh loại có chất tẩy mạnh khiến da mất độ ẩm.

Dưỡng ẩm đầy đủ: Sử dụng kem dưỡng phù hợp với loại da, bôi ngay sau khi rửa mặt để khóa ẩm hiệu quả.

Dùng serum dưỡng ẩm: Serum giúp tăng khả năng giữ nước, phục hồi da khô nứt.

Đắp mặt nạ: Có thể đắp 2-3 lần/tuần bằng mặt nạ tự nhiên như mật ong, sữa chua hoặc mặt nạ dưỡng ẩm sẵn có.

Không quên kem chống nắng: Dù trời lạnh và ít nắng, tia UV vẫn gây hại cho da. Nên bôi kem chống nắng khi ra ngoài.

Tẩy tế bào chết định kỳ: 1-2 lần/tuần để da hấp thu tốt hơn dưỡng chất.

Duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh:

Tắm nhanh, không tắm nước quá nóng.

Uống đủ nước mỗi ngày.

Ăn nhiều rau xanh, trái cây để bổ sung vitamin và độ ẩm cho da.

Cách chăm sóc tóc trong mùa đông

Một mái tóc khỏe mạnh cần được bảo vệ từ chân tóc đến ngọn, đặc biệt trong thời tiết hanh khô.

Những việc nên làm:

Dưỡng tóc bằng dầu tự nhiên: Sử dụng dầu dừa, dầu ô liu hoặc dầu argan để mát-xa da đầu 1-2 lần/tuần, giúp tóc mềm và giảm gãy rụng.

Bảo vệ tóc khi ra ngoài: Đội mũ, quàng khăn để tránh gió lạnh làm khô tóc.

Chọn dầu gội và dầu xả phù hợp: Nên dùng loại có tác dụng dưỡng ẩm, gội sạch nhẹ nhàng, tránh để sản phẩm lưu lại trên da đầu.

Uống đủ nước: Duy trì 1,5-2 lít nước mỗi ngày để da đầu và tóc có đủ độ ẩm tự nhiên.

Những điều nên tránh:

Không gãi đầu mạnh: Gội đầu nhẹ nhàng, mát-xa khoảng 1 phút để làm sạch và kích thích tuần hoàn.

Không chải tóc quá mạnh: Dùng lược răng thưa, chải nhẹ từ ngọn lên để gỡ rối.

Hạn chế máy sấy: Nếu cần, nên sấy ở nhiệt độ thấp, cách tóc ít nhất 20 cm.

Không lạm dụng mỹ phẩm dưỡng tóc: Dùng quá nhiều có thể khiến tóc bết, sinh gàu.

Không ra ngoài với tóc ướt: Dễ gây cảm lạnh và làm tóc yếu, dễ gãy.

Chăm sóc da và tóc trong mùa đông đòi hỏi sự kiên trì và đều đặn. Thực hiện đúng cách mỗi ngày sẽ giúp bạn duy trì làn da mềm mại, mái tóc óng mượt, tự tin và rạng rỡ trong suốt mùa lạnh.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV