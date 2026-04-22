Bí mật của người chồng bốn lần kết hôn, hai lần góa vợ

Ngày 23/7/1991, Cynthia Baumgartner và chồng Randy Roth chèo bè trên hồ Sammamish - địa điểm giải trí nổi tiếng gần Seattle. Hai con trai 11 tuổi và 9 tuổi của Cynthia ngồi trên bờ háo hức chờ bố mẹ quay về.

Nhưng cuối cùng, hai đứa trẻ thấy Randy thong thả chèo bè vào bờ, còn Cynthia nằm bất động dưới đáy bè, mặt và phần thân trên tím tái. Sau những nỗ lực hồi sức thất bại, Cynthia được tuyên bố tử vong tại bệnh viện.

Thái độ vô cảm và không hề có vẻ gì là khẩn trương trong suốt vụ việc, cũng như sự sốt sắng muốn nhận tiền bảo hiểm nhân thọ từ cái chết của vợ đã làm nghi ngờ đổ dồn về Randy.

Khi đào sâu vào quá khứ của Randy, các điều tra viên phát hiện chi tiết đáng báo động: người vợ thứ hai của Randy, Janis Miranda, chết vào năm 1981 trong hoàn cảnh đáng ngờ. Randy cũng là nhân chứng duy nhất trong vụ việc đó, nhưng anh ta chưa bao giờ phải ra tòa.

Randy Roth ra tòa năm 1992. Ảnh: ATI

Tuổi thơ sóng gió

Randy Roth sinh năm 1954 trong gia đình có 5 người con, lớn lên ở Washington. Randy gắn bó với bố hơn và đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với mẹ sau khi hai vợ chồng ly dị năm 1971. Mẹ Randy sau này cho biết chồng cũ là một người cha nghiêm khắc và độc đoán, đánh đập, ngăn cấm các con trai mình thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, vì cho rằng điều đó quá nữ tính.

Cả Randy và em trai, David Roth, đều thiếu sự đồng cảm khi trưởng thành. David bị kết tội giết người cấp độ một vào năm 1979, vì siết cổ và bắn chết một phụ nữ mà anh ta cho đi nhờ xe. David phải ngồi tù 26 năm trước khi được thả tự do vào năm 2005.

Trong khi đó, ở tuổi 20, Randy nhận tội trộm cắp cấp độ hai vì đột nhập nhà bố mẹ vị hôn thê tên Terri Hitchcock - mối tình thời trung học. Anh ta bị kết án 14 năm tù, nhưng chỉ phải thụ án hai tuần. Terri hủy bỏ hôn ước. Cô chia sẻ rằng đã nhiều lần tha thứ cho Randy vì nói dối về quá khứ và hẹn hò với những phụ nữ khác.

Một tháng sau khi được thả tự do vào ngày 10/6/1975, Randy kết hôn với người vợ đầu tiên, Donna Sanchez. Ban đầu, Randy thể hiện "tính cách mạnh mẽ, che chở và rất lãng mạn", theo lời Donna. Anh ta làm nhiều công việc khác nhau trước khi hai người ly hôn vào tháng 5/1980. Randy giành được quyền nuôi con trai.

Cú 'sảy chân' rơi xuống vực

Không lâu sau, Randy kết hôn lần thứ hai với Janis Miranda, mẹ đơn thân có một con gái. Anh ta thuyết phục vợ nghỉ việc và cùng mua bảo hiểm nhân thọ trọn đời trị giá 100.000 USD vào tháng 9/1981. Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực vào ngày 7/11 năm đó.

Ba tuần sau, cặp đôi đi leo núi ở Công viên Tiểu bang Beacon Rock thuộc Oregon, nơi có ngọn núi lửa Beacon Rock cao 258 m.

Janis đột ngột tử vong trong chuyến đi, Randy là nhân chứng duy nhất. Theo New York Daily News, Randy nói với cảnh sát rằng họ đang ở gần đỉnh núi lửa thì Janis trượt chân trên lá thông và ngã từ độ cao hơn 90 m, rơi xuống vách đá.

Chính quyền kết luận cái chết là một tai nạn. Thi thể Janis nhanh chóng được hỏa táng và Randy nhận được khoản tiền bảo hiểm nhân thọ 100.000 USD.

Janis và những người vợ sau này của Randy đều phàn nàn với gia đình, bạn bè rằng anh ta bỗng xa cách sau khi kết hôn, dù rất tích cực theo đuổi trong thời gian hẹn hò trước đó. Randy trở nên khép kín, thờ ơ, thậm chí đời sống tình dục cũng đột nhiên chấm dứt. Họ còn cho biết thường gặp vấn đề liên quan đến tiền bạc với Randy.

Các điều tra viên tin rằng Randy đứng sau cái chết của Janis nhưng không có đủ bằng chứng để buộc tội hình sự.

"Chỉ có hai người ở đó, không có nhân chứng nào khác ngoài anh ta, nhưng chúng tôi không có đủ nghi ngờ hợp lý để đưa ra cáo buộc", Cảnh sát trưởng hạt Skamania, ông Ray Blaisdell, nói với Seattle Times.

Người vợ thứ ba của Randy là Donna Clift, cũng là mẹ đơn thân. Khi ra làm chứng tại tòa, Donna Clift kể rằng họ từng chèo bè trên sông với bố mẹ cô. Có lúc Randy dường như hướng chiếc bè về phía những tảng đá thay vì ra vùng nước sâu. Chiếc bè bị thủng và từ từ chìm xuống cho đến khi tới được gần chiếc bè của bố mẹ cô.

"Tôi hét lên 'Cứu con với, bố ơi'. Tôi rất sợ. Randy liên tục bảo tôi im miệng", Donna Clift kể lại. Họ ly dị vào cuối năm 1985.

Năm 1986, Randy có quan hệ tình cảm với Mary Jo Phillips, nhưng chia tay sau khi Mary thông báo bị ung thư và không thể mua bảo hiểm.

Pha lật bè rơi xuống hồ

Mùa xuân 1990, tại một trận đấu bóng chày thiếu nhi, Randy gặp Cynthia Baumgartner, mẹ đơn thân của hai con trai có chồng qua đời vì ung thư vài năm trước. Họ kết hôn chỉ sau vài tháng, Randy đưa con trai chuyển đến sống tại nhà Cynthia ở South Everett.

Đầu tháng 1/1991, Randy và Cynthia mua bảo hiểm nhân thọ trị giá 385.000 USD. Cynthia thậm chí còn thay đổi người thụ hưởng từ các con trai sang chồng, vì anh ta tuyên bố đã chỉ định cô là người thụ hưởng bảo hiểm của mình. Tuy nhiên, đây là một lời nói dối.

Sau đó, vào ngày 23/7/1991, Randy đề nghị cả gia đình đi du ngoạn đến hồ Sammamish. Anh ta để bọn trẻ tự chơi rồi cùng vợ chèo bè ra hồ.

Khi Randy quay lại, Cynthia đã chết. Anh ta khẳng định rằng sóng do một chiếc thuyền máy tạo ra đã làm lật bè của họ, khiến Cynthia chết đuối.

Ban đầu, Randy dường như là một nạn nhân bất hạnh của bi kịch, nhưng cảnh sát nhận thấy anh ta đã nhanh chóng rút khoản bảo hiểm nhân thọ lớn của vợ. Và chỉ hai ngày sau khi Cynthia qua đời, Randy lấy hết đồ trong két sắt của cô.

Đặc biệt, khi Randy chèo bè trở lại bờ hồ với thi thể Cynthia, hành vi của anh ta vô cùng "kỳ lạ", theo lời các nhân chứng. Randy hầu như không bộc lộ cảm xúc trong khi những người khác nỗ lực cấp cứu cho vợ mình. Các công tố viên cho biết anh ta thờ ơ đứng đó rồi từ tốn thu dọn chiếc bè.

Đầu tháng 8/1991, một phụ nữ tên Kristina Baker báo cho cảnh sát rằng đã nhìn thấy Randy và Cynthia trên chiếc bè của họ. Chiếc bè không bị lật như lời Randy nói.

Cũng trong tháng 8, cuộc điều tra về cái chết của người vợ thứ hai Janis được mở lại. "Thật bất thường khi hai người vợ đều qua đời với những khoản bảo hiểm lớn sau khi kết hôn với anh ta chưa đầy một năm", cảnh sát trưởng Blaisdell nói.

Randy bị bắt vì tội giết người vào ngày 9/10/1991.

Người chồng trả giá

Phiên tòa xét xử Randy diễn ra từ tháng 1 đến tháng 4/1992.

Công tố viên lập luận rằng Randy đã đưa ra những lời khai mâu thuẫn với các điều tra viên về cái chết của người vợ thứ hai và thứ tư, sau đó anh ta nhanh chóng hỏa táng thi thể Cynthia, giống như đã làm với Janis. Hai cái chết đều mang lại cho Randy số tiền bảo hiểm lớn.

Con trai 9 tuổi của Cynthia làm chứng rằng khi cậu bé khóc trên đường về nhà sau cái chết của mẹ, Randy bảo "Không việc gì phải khóc, chuyện đã qua rồi".

Phiên tòa có sự tham gia của 150 nhân chứng, nhưng luật sư bào chữa của Randy chỉ ra rằng bằng chứng chống lại Randy chủ yếu là bằng chứng gián tiếp. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản bồi thẩm đoàn tuyên Randy phạm tội giết người cấp độ một vào tháng 4/1992. Anh ta bị kết án 50 năm tù.

Randy chưa bao giờ chính thức bị buộc tội về cái chết của Janis, dù những tình tiết đáng ngờ xung quanh cái chết của cô đã được đưa ra làm bằng chứng trong phiên tòa xét xử tội giết Cynthia.

Randy kháng cáo bản án vào năm 1994 nhưng bị bác đơn.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: vnexpress.net