Bị kiện xài dữ liệu trái phép, OpenAI tố ngược báo New York Times

Tòa soạn báo New York Times - Ảnh: SHILDAN GROUP

Hai tác giả nói trên khẳng định Công ty OpenAI sử dụng tác phẩm của họ để đào tạo mô hình trí tuệ nhân tạo ChatGPT thu lợi “tỉ đô”, trong khi không hề xin phép hay thương lượng.

Họ cùng cho rằng OpenAI “ăn cắp một cách có hệ thống” và yêu cầu số tiền bồi thường lên đến 15.000 USD cho mỗi tác phẩm.

“Họ không khác gì những tên trộm”, đơn kiện viết.

Trước đó, Hiệp hội Tác giả Mỹ, cha đẻ của loạt tiểu thuyết “Trò chơi vương quyền” (Game of Thrones) George R.R. Martin cùng 16 nhà văn nổi tiếng khác cũng kiện OpenAI với lý do tương tự.

Gần đây nhất, New York Times - một trong những tờ báo uy tín nhất nước Mỹ - cáo buộc OpenAI và Microsoft khiến họ thiệt hại hàng tỉ USD. Đơn kiện của New York Times nêu rõ OpenAI tự ý thu thập hàng ngàn bài viết do họ sản xuất để huấn luyện AI.

Tuy nhiên, OpenAI đã phản bác đơn kiện của báo New York Times. Trên trang blog của công ty, đơn vị này cho biết “New York Times không kể toàn bộ câu chuyện” và đánh giá vụ kiện “thiếu căn cứ”.

OpenAI cũng khẳng định họ đã thiết lập quan hệ đối tác với một số tổ chức tin tức lớn, bao gồm cả Hãng tin AP. Đồng thời khẳng định việc họ sử dụng tác phẩm được đăng ký sở hữu bản quyền để đào tạo AI là đúng với quy định pháp luật.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với các tổ chức tin tức, giúp nâng cao khả năng sản xuất những tác phẩm báo chí chất lượng bằng tiềm năng hoàn thiện chính bản thân của AI”, OpenAI viết.

Từ trước đến nay, OpenAI luôn khẳng định họ có quyền sử dụng những nội dung công khai miễn phí vì họ không sao chép giống toàn bộ nội dung.

OpenAI cho biết trong lần liên lạc gần nhất (ngày 19-12-2023), báo New York Times đề cập rằng ChatGPT “xào lại” một số nội dung của tờ báo này nhưng không đưa ra ví dụ hay bằng chứng cụ thể.

OpenAI cũng nói việc “xào lại” các bài viết là “một lỗi hiếm gặp” mà họ đang nỗ lực giải quyết. Trong khi đơn kiện của báo New York Times nêu rõ ChatGPT sao chép gần như từng chữ một.

Tác giả: QUANG NGHĨA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ