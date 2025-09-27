Bị hỏi thẳng chuyện bán hình nhạy cảm, hot girl Bảo Trân 'thở dài'

Cách đây vài năm, khi còn là học sinh trung học, Phan Thị Bảo Trân đã nổi danh trên mạng xã hội. Không chỉ với cộng đồng trong nước, mà cư dân mạng quốc tế còn ấn tượng với cô nhờ số đo ba vòng bốc lửa là 94-62-98, chẳng kém gì làng mẫu.
Mới đây, khi nhận được dòng thắc mắc có hay không sử dụng nền tảng kinh doanh hình ảnh nhạy cảm, mang tính chất 18+, Bảo Trân đã thẳng thắn đáp trả.
Sau đó, gái xinh bất ngờ đăng đàn thêm một story nói về chuyện liên quan.
Hot girl hé lộ rằng, các bậc phụ huynh của mình sẽ có phản ứng lập tức nếu cô sử dụng nền tảng người lớn này: "Đánh là một việc cho nghỉ học mới là vấn đề lớn"
Sở hữu phong cách thời trang táo bạo và gương mặt cuốn hút, Bảo Trân thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi.
Tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng là vô số thị phi, đặc biệt là nghi vấn về việc bán hình ảnh nhạy cảm.
Với Bảo Trân, việc cô chọn phong cách thời trang gợi cảm, trưởng thành đã vô tình bị quy chụp là dấu hiệu của việc thiếu đứng đắn, hay thậm chí là "bán rẻ" hình ảnh cá nhân.
Dù mạnh mẽ, không ngại đối đầu với lời đồn đoán song Bảo Trân cũng hy vọng bớt nhận về những câu hỏi tò mò thiếu tích cực tương tự.
Phan Thị Bảo Trân từ lâu đã được biết đến là một người đẹp sở hữu vóc dáng đáng mơ ước.
Bảo Trân còn nổi danh trên mạng xã hội quốc tế với những ấn tượng về số đo ba vòng là 94-62-98 chẳng kém gì chân dài làng mẫu chuyên nghiệp. Thậm chí, trên báo Trung, cô nàng còn được cư dân mạng nước bạn hết lời ngợi khen. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
