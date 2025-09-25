Danh tính hot girl bị mắng ‘gọi vốn’ vì vén váy đánh pickleball

Trước làn sóng chỉ trích, một số ý kiến lên án cho rằng outfit này “phản cảm”, “không phù hợp sân chơi thể thao”, thậm chí cho rằng cô gái “ra sân để sống ảo, gọi vốn”.

Có bình luận kém duyên hơn còn so sánh việc mặc gợi cảm là “ích lợi cá nhân” và đòi hỏi người chơi nên tuân theo chuẩn mực truyền thống hơn.

Ngược lại, các bình luận bênh vực phong cách hot-girl cũng xuất hiện mạnh mẽ. Họ lập luận pickleball là môn đòi hỏi vận động nhiều, tiêu hao năng lượng cao, do đó việc chọn trang phục thoáng mát, nhẹ nhàng là hợp lý.

Nhiều người còn chỉ ra rằng hiện chưa có quy định cứng nào về trang phục thi đấu pickleball tại Việt Nam, nên áp đặt chuẩn mực là không công bằng.

Cô gái trong ảnh cũng lên tiếng đáp trả những lời chỉ trích, khẳng định mình không “gọi vốn” mà đã từng đạt giải phong trào. “Gọi được giải 3 rồi nhé bạn ơi” là một trong những phản hồi của cô. Cô cho biết bản thân chơi nhiều môn thể thao, bài bản và lựa chọn outfit cũng vì thoải mái khi thi đấu.

Theo tìm hiểu, cô gái đang bị đưa ra tranh luận này là một hot girl mạng nổi tiếng. Tuy sở hữu gương mặt baby nhưng thân hình cô nàng lại rất bốc lửa, thường xuyên lựa chọn các outfit nóng bỏng. Điều đặc biệt, hot girl này tập thể thao thường xuyên, từ golf, chạy bộ, lướt sóng cho đến leo núi, chuyện đi đánh giải pickleball là như cơm bữa.

Theo dõi trang Instagram có hơn 28.000 lượt theo dõi của hot girl, phong cách vén váy khi thi đấu pickleball là hành động quen thuộc của cô. Có thể đó là cách để người đẹp di chuyển dễ dàng hơn khi vào trận mà thôi.

Thực tế, nhiều gương mặt nổi tiếng cũng từng mặc trang phục tương tự khi chơi pickleball. Không ít hot girl đã tuyên bố, quan trọng nhất khi chơi thể thao vẫn là sự tập trung, tinh thần thi đấu và kỹ năng, còn trang phục miễn sao thoải mái, đúng chất thể thao thì không đáng để trở thành tranh cãi.

Sự kiện này khiến người ta đặt lại câu hỏi về ranh giới giữa trang phục thời trang và hiệu năng thể thao, giữa quyền cá nhân và chuẩn mực xã hội.

Những hình ảnh thường ngày của cô nàng:

Nguồn tin: bongdaplus.vn