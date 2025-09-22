Nam nghệ sĩ Việt từ nhân viên bê phở, bốc vác kho hàng đến ngôi sao bạc tỷ, bạn gái hot girl cực xinh

Hieuthuhai tên thật là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999. Từng theo học khoa Kinh doanh quốc tế trường Đại học Kinh tế TPHCM nhưng Hieuthuhai lại hoạt động trong showbiz và trở thành cái tên nổi tiếng, được nhiều người yêu mến.

Trước khi nổi tiếng, Hieuthuhai từng làm nhiều việc để trang trải học phí và nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc. Tờ Thanh Niên Việt viết, nam ca sĩ từng là nhân viên quán phở, phân phát tờ rơi, làm bốc vác kho hàng, hay làm thuê tại một xưởng sản xuất…

Hieuthuhai nổi lên từ chương trình King of Rap 2020 với hàng loạt bản hit như Vệ tinh, Ngủ một mình... Nhờ cách hành xử tinh tế, điềm đạm, thái độ sống tích cực, anh chàng ngày càng được nhiều người yêu mến khi tham gia chương trình: 2 ngày 1 đêm, Anh trai say hi….

Hieuthuhai thành công vang dội với Anh trai say hi.

Sau thành công vang dội từ các chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc, Hieuthuhai trở thành một trong những gương mặt trẻ được săn đón hàng đầu showbiz Việt với mức cát-xê từng gây tranh cãi trên cộng đồng mạng.

Tời Thời báo Văn học Nghệ thuật viết, cat-xê của nam nghệ sĩ tại các concert lớn là 700 triệu đồng cho 1 đêm diễn.

Ngoài ra, Hieuthuhai còn có nguồn thu nhập thụ động đáng kể từ các nền tảng số. Kênh YouTube của anh có hơn 1,32 triệu người đăng ký, được thành lập từ tháng 2/2021.

Theo dữ liệu từ Socialblade, thu nhập hàng tháng của kênh ước tính khoảng 200 triệu đồng đến 2 tỷ đồng. Tính theo năm, con số này có thể đạt tới hàng chục tỷ đồng.

Bên cạnh doanh thu từ YouTube, HIEUTHUHAI còn nhận được nguồn tài chính lớn từ hợp đồng quảng cáo của nhãn hàng đại diện thương hiệu. Fanpage Facebook của nam nghệ sĩ sinh năm 1999 cũng có hơn 2,3 triệu lượt người theo dõi, giúp mỗi bài đăng có khả năng mang lại thu nhập đáng kể.Đặc biệt, nam nghệ sĩ còn sở hữu vài công ty với vốn điều lệ vài tỷ đồng.

Nam nghệ sĩ rất kín tiếng về đời tư. Đây là lần hiếm hoi, Hieuthuhai để lộ ngôi nhà của bố mẹ ở Hóc Môn, TPHCM.

Mặc dù nguồn thu nhập khủng như vậy nhưng Hieuthuhai rất kín tiếng về cuộc sống riêng, nhà cửa cũng như chuyện tình cảm. Dù vậy thì nam rapper vẫn vướng tin đồn hẹn hò với hot girl Tăng Mỹ Hàn (sinh năm 2003) từ năm ngoái.

Nam rapper thường sử dụng từ khóa "Babyboo" - biệt danh của Tăng Mỹ Hàn - vào các bài hát của mình. Trong bài Mượn rượu tỏ tình, Hieuthuhai hát: "Anh gặp ngay my babyboo". Bài Love sand của Hieuthuhai kết hợp cùng các Anh trai say hi cũng có đoạn: "Babyboo. Ta cùng nhau quên đi ngày mai".

Tăng Mỹ Hàn hiện sinh sống ở TPHCM và không hoạt động trong ngành giải trí. Cô có 1,3 triệu người theo dõi kênh TikTok và thu hút hơn 800 nghìn lượt theo dõi trên Instagram.

Dù không chia sẻ công khai hình ảnh của nhau nhưng cả hai vẫn bị dân mạng "soi" ra việc check-in cùng địa điểm hay có những động thái thể hiện tình cảm cho nửa kia.

Mãi tới tháng 6 năm nay, cộng đồng mạng xôn xao với loạt ảnh thân mật giữa nam nghệ sĩ và bạn gái tin đồn Tăng Mỹ Hàn. Theo đó, cả hai chụp hình selfie bằng hình thức photobooth (buồng chụp hình tự động). Trong loạt ảnh được chia sẻ, cả hai thoải mái tay trong tay, thơm má hay tạo dáng nghịch ngợm, thân mật.

Đây là lần hiếm hoi những khoảnh khắc tình tứ của rapper và hot girl được công khai. Dù vậy, khi được hỏi về mối quan hệ tình cảm này, quản lý của nam ca sĩ chia sẻ trên tờ Ngôi Sao rằng, Hieuthuhai chỉ muốn tập trung vào công việc thay vì nói chuyện đời tư.

Lộ ảnh thân mật với bạn gái hồi tháng 6.

Bạn gái hot girl công khai hình ảnh hẹn hò cuối tuần với Hieuthuhai.

Nhan sắc bạn gái nam nghệ sĩ sinh năm 1999.

Mới đây nhất, hot girl đình đám này vừa khoe ảnh hẹn hò cuối tuần với Hieuthuhai. Trong bức ảnh, cả hai cùng đeo khẩu trang, đội đón và mang kính để tránh gây chú ý nơi công cộng. Mặc dù vậy, dễ dàng nhận ra vóc dáng cùng kiểu ăn diện quen thuộc của nam nghệ sĩ.

Đáng nói hơn, Mỹ Hàn còn gắn bức ảnh này vào một album có rất nhiều khoảnh khắc hẹn hò của cô và Hieuthuhai trên trang cá nhân.

Báo Phụ nữ số dẫn lời nam nghệ sĩ chia sẻ về lý do giấu chuyện yêu đương: "Tôi thấy ngoài kia cuộc sống dữ dội quá, đôi khi người ta chẳng có ác ý gì đâu mà chỉ mệt mỏi vì cuộc sống của mình thôi. Nhưng mỗi khi đọc những bình luận, mình cũng tổn thương mà.

Những quyết định của tôi thường không có sự tính toán nhiều. Chỉ là tôi sợ thế giới ngoài kia chứ không hề có một quân bài hay con cờ nào trong cách mình làm cả".

Tác giả: Tám Tám (tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn