Bị chó rượt đến 'ngã chổng vó', chẳng ai ngờ được màn phản đòn sau đó của chàng shipper

Mới đây, mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại một tình huống khá hài hước của anh chàng shipper xảy ra trong lúc anh đang đi giao hàng.

Theo đoạn clip ghi lại, trong lúc đang chạy xe máy đi giao hàng, anh chàng này bất ngờ bị 2 chú chó vừa sủa vừa rượt theo khiến anh càng phải tăng ga để chạy thật nhanh.

Tuy nhiên, khi đi đến một khúc cua, do không làm chủ được tay lái, xe máy của anh chàng đã đâm vào lề đường và "ngã chổng vó". Lúc này, chàng shipper nhanh chân nhảy khỏi xe và quay lại "phản đòn" 2 chú chó vừa nãy.

Theo đó, anh chàng nhanh chóng giật mũ bảo hiểm xuống và rượt đuổi ngược lại 2 chú chó. Qúa bất ngờ trước màn "phản đòn" này, 2 chú chó chỉ biết cong chân chạy thật nhanh.

Toàn bộ sự việc hài hước này đã được camera an ninh nhà dân và chia sẻ lại mạng xã hội. Nhiều dân mạng không thể nhịn cười trước tình huống này.

"Đúng là đừng ép nhau đến đường cùng, bị phản đòn thì đừng có trách nhé"

"Anh shipper quay sang rượt 2 chú chó mà tôi cười nghiêng ngả"

"Đúng là khi con người ta bị dồn đến đường cùng, sức mạnh nội tại bỗng trỗi dậy mạnh mẽ", là những bình luận hài hước mà cư dân mạng để lại.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn