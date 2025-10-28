Bị chém trọng thương khi đi đánh người

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực thi lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Mạnh (SN 1986, trú thôn Hòa Thạnh, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa) về 2 tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, do mâu thuẫn từ việc xin giăng lưới đánh bắt cá trong ao của gia đình Phạm Văn Mạnh, nên chiều 15/6/2025, Nguyễn Hoàng Tấn (SN 1991) và Trịnh Hệ (SN 2000), cùng trú thôn Nam Cương, Phước Dinh, mang theo con dao đến nhà của Mạnh để gây sự.

Khi đến nơi, Hệ nhìn thấy Mạnh đang lùa đàn cừu từ ngoài đồng về đến trước ngõ thì cầm dao xông tới rượt đuổi nên Mạnh chạy vào nhà lấy chiếc bàn nhựa chống đỡ. Liền ngay sau đó, Mạnh phản đòn vung tay dao chém trả một nhát vào đầu Mạnh, khiến nạn nhân bị thương nặng, con dao trên tay Hệ rơi xuống sân nhà.

Không dừng lại ở đó, Mạnh tiếp tục cầm dao truy đuổi Hệ và Tấn tháo chạy khỏi hiện trường. Kết quả trưng cầu giám định pháp y cho thấy, nạn nhân Trịnh Hệ bị thương tích với tỷ lệ 51%, nên Mạnh phải vào vòng tố tụng hình sự về hai tội danh nêu trên.

Liên quan vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Hệ về tội danh “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm bị can này đi khỏi nơi cư trú.

