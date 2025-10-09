Bệnh viện báo cáo gì vụ bác sĩ vừa siêu âm vừa xem bóng đá?

Cụ thể, một clip ghi lại cảnh một bác sỹ đang ngồi tại bàn siêu âm, điện thoại vẫn đang để bật sáng chiếu một trận đấu bóng đá. Trên bàn bệnh nhân nằm trên giường, vén áo lên cao để cho bác sỹ tiến hành kỹ thuật siêu âm. Trước sự làm việc tắc trách này, người nhà bệnh nhân đã quay lại clip và đưa lên mạng xã hội.

Ngày 9/10, Bệnh viện đa khoa Thường Xuân đã có báo cáo Sở Y tế. Theo đó, vào khoảng 07 giờ 00 phút, ngày 6/10, tại khoa chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Thường Xuân, khi chưa có bệnh nhân đến khám thì một bác sĩ sử dụng điện thoại để làm việc riêng.

Trong lúc vừa vào xem thì người nhà bệnh nhân đến và đưa người bệnh vào phòng siêu âm đồng thời quay lại video. Khi tiến hành khám (siêu âm) thì bác sĩ chưa kịp tắt điện thoại mà vẫn để ở bàn làm việc nên dẫn đến sự việc gây hiểu lầm là vừa siêu âm, vừa xem điện thoại và người nhà bệnh nhân có ý kiến.

Sau khi nắm bắt sự việc, Ban lãnh đạo đã nắm được thông tin, gặp gỡ người bệnh và gia đình để có ý kiến với gia đình và cam kết chấn chỉnh, thay đổi tác phong làm việc của cán bộ y tế, đảm bảo thăm khám cho người bệnh.

Đồng thời, Ban lãnh đạo đã họp với Khoa và cán bộ bị phản ánh để nghe báo cáo, phân tích lại sự việc. Buổi chiều cùng ngày, BCH Đảng ủy - Ban Giám đốc bệnh viện đã họp thông tin về sự việc đến toàn thể cán bộ, nhắc nhở, phê bình nghiêm túc trong toàn thể khoa và toàn bệnh viện về tác phong, thái độ phục vụ người bệnh.

Chấn chỉnh thái độ tiếp đón, phục vụ người dân tới khám chữa bệnh

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế bệnh viện của cán bộ, viên chức. Hội nghị thống nhất điều chuyển cán bộ bị phản ảnh về làm việc tại phòng Kế hoạch Nghiệp vụ.

Về phía bệnh nhân sau khi thăm khám, được đưa lên khoa ngoại, Bệnh viện đa khoa Thường Xuân để tiếp tục điều trị, chăm sóc, hiện nay đã ổn định và ra viện. Khi sự việc xảy ra thì người nhà bệnh nhân đăng tải video lên mạng xã hội Facebook.

Sở Y tế Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh thái độ, tác phong của y, bác sỹ khi tiếp đón, phục vụ người dân tới khám, điều trị tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn.

