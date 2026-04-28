Bên trong penthouse hơn 300 m2 của vợ chồng Đặng Thu Thảo

Nằm ở vị trí đắc địa ngay trung tâm, căn penthouse của Đặng Thu Thảo gây chú ý với thiết kế tối giản, tông trắng chủ đạo cùng không gian thoáng đãng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đặng Thu Thảo thỉnh thoảng chia sẻ những góc nhỏ, chủ yếu là những hình ảnh cá nhân của gia đình.

Được biết, vợ chồng hoa hậu chuyển về đây sinh sống từ khoảng năm 2018. Đến năm 2024, cả hai quyết định cải tạo lại toàn bộ căn hộ theo phong cách tối giản, lấy tông trắng làm chủ đạo nhưng vẫn điểm xuyết yếu tố nghệ thuật để tránh cảm giác đơn điệu.

Gia đình Hoa hậu Đặng Thu Thảo trong dịp Tết vừa rồi.

Nội thất trong nhà được chọn lựa kỹ càng, phần lớn là hàng nhập khẩu, vừa đẹp vừa đảm bảo chất lượng.

Điểm cộng của căn penthouse là có thang máy riêng, giúp việc di chuyển thuận tiện và đảm bảo sự riêng tư.

Không gian xung quanh sử dụng hệ cửa kính cường lực thay cho cửa truyền thống, giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn. Phòng khách nổi bật với bộ sofa lớn màu trắng kem, nhìn đơn giản nhưng rất tinh tế.

Khu sinh hoạt chung được thiết kế theo kiểu mở, nối liền phòng khách với khu bếp và bàn ăn, tạo cảm giác rộng rãi hơn hẳn. Sàn gỗ sáng màu kết hợp với nội thất tông trắng – be giúp tổng thể căn nhà trông ấm cúng mà vẫn hiện đại.

Nội thất trong nhà cũng được thiết kế theo tông trắng, phù hợp với tổng thể của căn hộ.

Mỗi dịp Tết Nguyên Đán Noel... Hoa hậu Đặng Thu Thảo đều trang hoàng lại căn nhà theo đúng chủ đề.

Vì yêu thích cây cối, Đặng Thu Thảo dành hẳn một khoảng ban công để trồng hoa, tạo thành góc vườn nhỏ xinh. Đây cũng là nơi cô cùng các con thư giãn, chăm cây mỗi ngày, phần nào gợi nhớ không gian tuổi thơ ở quê ngoại.

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991, quê Cà Mau, cao 1,73 m. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012 sau khi giành danh hiệu Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long cùng năm. Sau khi kết hôn với doanh nhân Trung Tín vào năm 2017, người đẹp gần như rút khỏi showbiz, tập trung chăm lo cho gia đình. Hiện vợ chồng cô có ba con, lần lượt sinh vào các năm 2018, 2020 và 2024. Cuộc hôn nhân của Đặng Thu Thảo được nhiều người ngưỡng mộ bởi sự kín tiếng, giản dị nhưng vẫn rất viên mãn.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: giadinhonline.vn