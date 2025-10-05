Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Bên trong hai biệt thự trên 100 tỷ của Hoàng Hường

Hoàng Hường từng hé lộ tòa nhà 8 tầng trên đường Nguyễn Hoàng và biệt thự cao cấp tại khu vực Mỹ Đình.

Thông tin Hoàng Hường bị khởi tố, bắt tạm giam đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trước khi vướng vòng lao lý, Hoàng Hường thường xuyên đăng tải và chia sẻ chuyện giàu có, xa xỉ đặc biệt tập trung vào bất động sản. Ảnh: FBNV

Trong đó, nổi bật nhất là tòa nhà 8 tầng Hoàng Hường trên mặt đường Nguyễn Hoàng (Hà Nội). Ảnh: Phunuso

Theo chia sẻ của Hoàng Hường, tòa nhà là thông 4 số nhà liên tiếp nhau 41 - 43 - 45 - 47 Nguyễn Hoàng. Ảnh: Phunuso

Khu vực trong nhà thường xuyên được Hoàng Hường cho lên sóng là tầng 1 gồm sảnh lễ tân, đón khách. Ảnh: Phunuso

Giữa sảnh tầng 1 là chiếc đèn chùm lớn. Ảnh: Phunuso

Đây cũng là nơi Hoàng Hường quay clip "rải tiền" khắp nhà gây phản cảm. Ảnh chụp màn hình

Hoàng Hường tiết lộ, các tầng phía trên của tòa nhà là phòng làm việc, chữa trị của Nha khoa Quốc tế cùng tên. Ảnh: Phunuso

Hồi tháng 3 năm ngoái, Hoàng Hường còn giới thiệu một biệt thự cao cấp ở khu Mỹ Đình (Hà Nội), được cho là giá không dưới 100 tỷ đồng. Ảnh: Phunuso

Hồi tháng 3 năm ngoái, Hoàng Hường còn giới thiệu một biệt thự cao cấp ở khu Mỹ Đình (Hà Nội), được cho là giá không dưới 100 tỷ đồng. Ảnh: Phunuso

Bên trong căn biệt thự khi sửa chữa. Ảnh: FBNV

Tổng diện tích căn biệt thự lên tới 660m2. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: doanh nhân Hoàng Hường ,Hoàng Hường bị bắt ,Hoàng Hường

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP