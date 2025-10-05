Những điểm lạ trong hệ sinh thái ‘khủng’ Hoàng Hường

Bà Hoàng Hường tại cơ quan công an - Ảnh: VTV

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can Hoàng Thị Hường (Hoàng Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ) tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

"Điểm lạ" doanh nghiệp liên quan Hoàng Hường

Còn nhớ tại thời điểm năm 2021, đầu năm 2022, cái tên dược phẩm Hoàng Hường bất ngờ "nổi như cồn" lĩnh vực thực phẩm chức năng.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh Hoàng Hường - người tự xưng là tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường - xuất hiện tần suất dày đặc.

Nhưng kiểm tra trên hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia cho thấy, ngay cả ở doanh nghiệp mang tên Hoàng Hường, nhân vật này cũng không trực tiếp đứng tên.

Cụ thể, Công ty CP dược phẩm Hoàng Hường được thành lập từ tháng 8-2021 tại Hà Nội. Vốn điều lệ doanh nghiệp ban đầu 6 tỉ đồng, do ba cổ đông sáng lập góp vốn: Phạm Thành Phương (90%), Tô Văn Tưởng (5%), Nguyễn Thị Hằng Trang (5%). Ban đầu công ty do Phạm Thành Phương làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Tháng 10-2022, công ty tăng vốn lên 16 tỉ đồng và lúc này ông Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1993) làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Từ lúc thành lập đến nay, dù thay đổi nhiều lần người đại diện pháp luật nhưng đều không thấy bà Hoàng Hường xuất hiện trên giấy tờ.

Trong một vụ việc liên quan đến nhân vật này, tháng 6 năm nay, Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị xử lý hành vi vi phạm quảng cáo trên fanpage mang tên "Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng".

Thương hiệu trên được ra mắt tháng 12-2023, thuộc Công ty TNHH quốc tế Cuộc Sống Tươi Đẹp. Công ty này được thành lập tháng 8-2023 tại TP.HCM.

Khi mới thành lập, vốn điều lệ chỉ vỏn vẹn 100 triệu đồng, do ông Lê Văn Kiên làm chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật. Nhưng sau 2 tháng ra đời, đã tăng vốn lên 5 tỉ đồng.

Đến tháng 2-2024, vị trí đại diện theo pháp luật của công ty được chuyển từ ông Kiên sang ông Nguyễn Văn Huy - người có cùng năm sinh và địa chỉ thường trú trùng khớp với đại diện pháp luật của Công ty dược phẩm Hoàng Hường.

Điều đáng chú ý, dù gắn bó mật thiết với thương hiệu và hình ảnh Hoàng Hường, song tên của bà này lại không xuất hiện trong các giấy tờ đăng ký kinh doanh.

Chuyên gia thuế cảnh báo về chiêu trò

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Hường có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do bà lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hoàng Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Từ tháng 1-2021 đến tháng 6-2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.

Vụ án Hoàng Hường đang trong quá trình điều tra, mở rộng, và sẽ được xử lý nghiêm theo quy định.

Song nhìn nhận từ góc độ chuyên gia về thuế, TS Phan Phương Nam - Phó trưởng khoa luật thương mại Trường đại học Luật TP.HCM - đề cập với Tuổi Trẻ một mô hình gian lận thuế: lập doanh nghiệp cùng hộ kinh doanh "chân rết" nhằm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp.

Theo đó, doanh nghiệp có thể bán hàng cho các hộ kinh doanh với giá thấp hơn giá thị trường.

Doanh thu xuất phát từ hộ kinh doanh - vốn chịu thuế theo cơ chế tính trên doanh thu, còn lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp mẹ trên sổ sách bị giảm vì giá bán nội bộ đã bị hạ thấp.

Ông Nam cho rằng hành vi này không phải hiếm và hoàn toàn có thể bị phát hiện nếu cơ quan thuế truy dữ liệu, như: doanh nghiệp có xuất hóa đơn bán cho một hoặc một nhóm hộ kinh doanh nào đó một cách thường xuyên hay không; tỉ trọng doanh thu bán cho các hộ đó chiếm bao nhiêu phần trăm tổng doanh thu; giá bán nội bộ có chênh lệch lớn, thường xuyên thấp hơn giá thị trường hay không...

Ông Nguyễn Ngọc Tú - nguyên Tổng biên tập Tạp chí Thuế, hiện nay là giảng viên Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - cũng lo ngại hiện tượng doanh nghiệp lợi dụng chính sách thuế và sự chênh lệch nghĩa vụ thuế giữa doanh nghiệp và hộ kinh doanh để trốn thuế.

Theo đó, nhiều doanh nghiệp còn lập công ty vệ tinh để mua bán lòng vòng, ghi nhận doanh thu hàng nghìn tỉ đồng nhưng lại báo lỗ hoặc lợi nhuận chỉ ở mức tượng trưng.

Việc vào cuộc làm rõ vụ Hoàng Hường cùng hệ sinh thái khủng với việc để ngoài sổ sách hàng nghìn tỉ, theo các chuyên gia, sẽ là bài học cho nhiều người kinh doanh nhưng có hành vi "đối phó", lách luật, trốn thuế. Mọi hành vi gian lận chỉ có thể che được trong thời gian ngắn và hậu quả sẽ là rất lớn khi bị phát hiện.

