Bên trong địa điểm tổ chức đám cưới của Tiên Nguyễn và chồng gốc Dubai

Hot nhất lúc này chính là đám cưới của Tiên Nguyễn - Justin Cohen. Nếu cô dâu là ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn thì chú rể cũng là doanh nhân gốc Dubai, từng sống ở Canada trước khi sang Việt Nam làm việc.

Theo thông tin từ thiệp cưới, tiệc cưới của Tiên Nguyễn diễn ra tại một trung tâm sự kiện hội nghị hạng sang ở TP.HCM. Từ giới thiệu chính thức trên website, đây là “đại diện trung tâm hội nghị - sự kiện thế hệ mới, nâng tầm chuẩn mực trong lĩnh vực tổ chức sự kiện cho nhà tổ chức và khách tham dự”.

Trên fanpage Facebook, trung tâm tổ chức sự kiện này bắt đầu đăng bài từ cuối năm 2023. Song đã có nhiều người nổi tiếng tổ chức sự kiện tại đây như ngày vui của Đạt G - Cindy Lư diễn ra vào tháng 7/2025, đám cưới Midu - Minh Đạt hồi tháng 6/2024, đám cưới Minh Tú với chồng Tây vào tháng 4/2024,... hay tiệc sinh nhật 1 tuổi của Sutin - cậu út nhà Cường Đô La.

Về quy mô, trung tâm sự kiện hội nghị có diện tích khá lớn, sức chứa 3600 khách mời với 12 sảnh sự kiện. Vì vậy nhiều người cho rằng, quy mô đám cưới Tiên Nguyễn - Justin chắc chắn sẽ rất khủng, có thể lên đến hàng nghìn khách mời.

Theo dự đoán của hội ăn cưới online, ngày trọng đại của Tiên Nguyễn - Justin sẽ có sự tham gia của nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí và kinh doanh. Vì vậy địa điểm tổ chức đám cưới cũng phần nào thể hiện đẳng cấp của cô dâu chú rể đồng thời phải đảm bảo sự thoải mái cho khách mời.

Trước đó, Tiên Nguyễn - Justin cũng đã hoàn tất việc gửi thiệp mời. Cặp đôi không có quy định cho khách mời về hình ảnh, chỉ yêu cầu diện trang phục theo dresscode, phản hồi xác nhận tham dự/ không tham dự trước ngày 30/11.

Chi tiết nghiêm ngặt nhất của lễ cưới này là khách mời phải mang theo 1 tấm thiệp nhỏ, có mã QR để check-in vào bên trong không gian tiệc cưới. Đây được cho là quy định hợp lý để giữ gìn sự riêng tư cho gia đình cũng như đảm bảo an ninh cho hôn lễ.

Ngoài địa điểm tổ chức tiệc cưới này, Tiên Nguyễn và Justin cũng từng gây chú ý khi chụp ảnh cưới tại Two Temple Place - một trong những dinh thự cổ bậc nhất London, từng thuộc về người giàu nhất thế giới vào thế kỷ 19.

Tòa nhà được xây dựng theo phong cách Tân Gothic (Neo-Gothic), hoàn thành vào năm 1895 dưới bàn tay của kiến trúc sư lừng danh John Loughborough Pearson. Dinh thự này ẩn mình ngay bên đại lộ Victoria Embankment, với tầm nhìn hướng ra dòng sông Thames thơ mộng, được xem như “viên ngọc bí mật” giữa lòng London.

Chủ nhân đầu tiên của công trình là William Waldorf Astor - chính trị gia, doanh nhân, nhà từ thiện người Mỹ gốc Anh, từng được mệnh danh là người giàu nhất thế giới ở thời điểm đó. Bởi thế, Two Temple Place được xây dựng gần như không có giới hạn về ngân sách - một dự án xa hoa đúng nghĩa. Toàn bộ công trình được thi công và trang trí theo tiêu chuẩn cao nhất của thời Victoria, với những vật liệu quý hiếm và bền bậc nhất lúc bấy giờ.

