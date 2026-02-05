Thời gian:
Bên trong biệt thự 1.000m2 đón Tết của Hoa hậu Giáng My

Chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, Hoa hậu Giáng My trang hoàng phòng khách bằng một cây đào lớn.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Giáng My chia sẻ loạt ảnh trong căn biệt thự tại TP HCM những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: FB Giáng My

Không khí Tết đang đến rất gần trong không gian sống của người đẹp. Ảnh: FB Giáng My

Trong phòng khách, Giáng My đặt một cây đào lớn, đang trổ bông rực rỡ. Ảnh: FB Giáng My

Cây đào mang đến không khí đậm ngày Tết truyền thống. Ảnh: FB Giáng My

Biệt thự của Giáng My có diện tích sử dụng lên đến hơn 1000m2. Ảnh: FB Giáng My

Nhiều người nhận xét cơ ngơi của Hoa hậu Đền Hùng lộng lẫy, xa hoa chẳng kém một cung điện màu trắng. Ảnh: FB Giáng My

Nội thất xa hoa trong biệt thự của Giáng My. Ảnh: FB Giáng My

Bên cạnh nội thất, khu vườn trên sân thượng cũng khiến nhiều người phải xuýt xoa. Ảnh: FB Giáng My

Nàng hậu trồng nhiều hoa, rau xanh và cây ăn trái. Ảnh: FB Giáng My

Giáng My hào hứng khoe thành quả hái chanh vàng trong vườn nhà. Ảnh: FB Giáng My

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

  Từ khóa: Biệt thự 1.000m2 ,bên trong ,đón tết ,Hoa hậu Giáng My

