Bên trong biệt thự 1.000m2 đón Tết của Hoa hậu Giáng My

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Giáng My chia sẻ loạt ảnh trong căn biệt thự tại TP HCM những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: FB Giáng My
Không khí Tết đang đến rất gần trong không gian sống của người đẹp. Ảnh: FB Giáng My
Trong phòng khách, Giáng My đặt một cây đào lớn, đang trổ bông rực rỡ. Ảnh: FB Giáng My
Cây đào mang đến không khí đậm ngày Tết truyền thống. Ảnh: FB Giáng My
Biệt thự của Giáng My có diện tích sử dụng lên đến hơn 1000m2. Ảnh: FB Giáng My
Nhiều người nhận xét cơ ngơi của Hoa hậu Đền Hùng lộng lẫy, xa hoa chẳng kém một cung điện màu trắng. Ảnh: FB Giáng My
Nội thất xa hoa trong biệt thự của Giáng My. Ảnh: FB Giáng My
Bên cạnh nội thất, khu vườn trên sân thượng cũng khiến nhiều người phải xuýt xoa. Ảnh: FB Giáng My
Nàng hậu trồng nhiều hoa, rau xanh và cây ăn trái. Ảnh: FB Giáng My
Giáng My hào hứng khoe thành quả hái chanh vàng trong vườn nhà. Ảnh: FB Giáng My
