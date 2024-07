Bé trai đi trốn, bố mẹ khóc hết nước mắt nếu không có camera

Your browser does not support the video tag.

(Video: Bé trai đi trốn khiến bố mẹ được phen thót tim)

Theo đó, do còn nhỏ tuổi lại hiếu động, cậu bé đã có trò nghịch ngợm khiến nhiều người không nghĩ ra được. Cụ thể, cậu bé chui vào chiếc lồng bàn bằng inox để trốn bố mẹ.

Cậu bé đã điều chỉnh cơ thể để nằm gọn trong chiếc lồng bàn và không hề phát ra tiếng động. Chính điều này khiến bố mẹ được phen hú hồn khi không thấy con trai đâu.

Cậu bé chui vào chiếc lồng bàn bằng inox đi trốn và giữ im lặng tuyệt đối. Ảnh cắt từ clip

Đến khi check camera an ninh, bố mẹ cũng vô cùng bất ngờ trước trò nghịch ngợm của cậu con trai.

Khoảnh khắc này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dân tình cũng được phen bất ngờ vì không nghĩ cậu bé lại có trò nghịch ngợm "khó thế cũng nghĩ ra được".

Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận như sau:

"Đúng là không có camera thì bố mẹ khóc hết nước mắt"

"Thật sự nếu là mình, mình cũng không bao giờ nghĩ rằng bé này chui vào đó đi trốn"

"Trốn gọn gàng dễ sợ, lại còn im lặng nữa chứ. Đến sợ các búp măng non này rồi. Những lúc thế này mới thấy có camera tiện lợi đến nhường nào"

"Nghỉ hè tưởng vui vẻ nào ngờ toàn làm các phụ huynh thót tim thôi con ạ".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn