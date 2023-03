Bé trai bị người đàn ông tát ngã ngay trước mặt phụ huynh và cô giáo, lý do càng gây phẫn nộ

Mới đây, truyền thông xứ Trung chia sẻ đoạn clip ghi lại vụ hành hung gây phẫn nộ dư luận giữa người người đàn "ra tay" dã mãn với 1 một đứa trẻ.

Được biết, sự việc xảy ra tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Theo đó, một người đàn ông đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ cùng một đứa trẻ, xung quanh còn có cô giáo và một số người lớn khác. Dù khá đông người, nhưng chỉ ít giây sau, gã đàn ông này không kiềm chế được cơn tức giận, liền xông đến tát đứa trẻ. Cú tát mạnh khiến bé ngã dập xuống sàn, đau đớn.

Đoạn clip sau khi đăng tải lập tức gây phẫn nộ dư luận. Bất kể đầu đuôi sự việc ra sao thì hành vi đánh trẻ nhỏ một cách dã man như vậy là không thể chấp nhận.

Được biết, vụ việc xảy ra ở trường mẫu giáo, khi đó con của người đàn ông này đã cãi nhau với một đứa trẻ khác nên anh ta đã đến trường mẫu giáo để nói chuyện với phụ huynh của đứa trẻ.

Sau vụ hành hung, đứa trẻ bị thương nhẹ, còn gã đàn ông bạo lực bị tạm giam 13 ngày.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn