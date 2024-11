Bé trai bất ngờ chạy sang đường khi xe tải đang lao tới, nhiều người thót tim: "Tài xế phản ứng quá nhanh"

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại tình huống giao thông bất ngờ trên đường khiến nhiều người được phen hú vía. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera hành trình trên ô tô ghi lại được vào 17h ngày 19/11.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, chiếc ô tô tải có camera hành trình đang di chuyển thì bất ngờ phía trước một em bé cứ thế chạy sang đường trước mũi xe mà không có ai bên cạnh. May mắn tài xế đã kịp phản ứng nhanh và phanh lại kịp thời tránh được tai nạn nghiêm trọng xảy ra.

Tiếng phanh xe chói tai khiến những người đứng bên đường không khỏi giật mình, quay lại theo dõi chuyện gì vừa xảy ra. Chính bé trai cũng đã bị dọa hoảng sợ, gương mặt thảng thốt chạy vội vào lề đường.

Đoạn clip khiến nhiều người phải thốt lên quá may mắn vì "Tài xế phản ứng quá nhanh"

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều cho rằng việc để trẻ vui chơi ở ngay đường lớn mà không có người quan sát là vô cùng nguy hiểm. Đây cũng là bài học để các bậc phụ huynh chú ý đến con em mình hơn, tránh những trường hợp tương tự xảy ra.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn