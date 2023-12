Bé trai 6 tuổi bị vỡ khí quản, nguy kịch vì chơi xe điện 3 bánh

Bệnh viện Nhi Trung ương vừa kịp thời cấp cứu và phẫu thuật thành công cho bé trai 6 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do vỡ khí quản sau tai nạn sinh hoạt.

Bệnh nhi là P.N.K – 6 tuổi, ở Hải Dương, theo thông tin từ gia đình, trẻ đang chơi xe điện 3 bánh ở gần nhà thì bị ngã, vô lăng chiếc xe đập vào cổ. Sau ngã trẻ bắt đầu khó thở, sưng vùng má, cổ, phồng vùng ngực. Ngay lập tức, gia đình đưa trẻ đến bệnh viện tỉnh để cấp cứu, nhận thấy đây là trường hợp chấn thương vô cùng phức tạp, nguy kịch tính mạng, các bác sĩ đã nhanh chóng đặt nội khí quản và chuyển trẻ đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi.

Tại Khoa Cấp cứu và Chống độc – Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ nhận định là một trường hợp chấn thương khí quản gây ra tràn khí trung thất, tràn khí màng phổi, tràn khí dưới da mức độ nhiều, đe doạ tính mạng nếu không được chẩn đoán và can thiệp cấp cứu. Bệnh nhi được hỗ trợ thở máy, bù dịch, sử dụng thuốc vận mạch, an thần và kháng sinh phổ rộng để tránh nhiễm khuẩn vào trung thất. Ngay sau đó, các bác sĩ hết sức khẩn trương cho trẻ đi chụp X-quang phổi, chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có dựng hình cây khí phế quản và nội soi khí quản cấp cứu. Kết quả thăm dò cho thấy trẻ chấn thương vỡ thành sau khí quản, có tràn khí màng phổi 2 bên, tràn khí trung thất, tràn khí ngoài da toàn thân. Trẻ được chuyển đến Khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa để tiếp tục hồi sức và tiến hành hội chẩn tìm ra hướng can thiệp hợp lý cho bệnh nhân.

Các chuyên khoa đầu ngành trong bệnh viện bao gồm: Ngoại lồng ngực, Ngoại Tim mạch và ekip gây mê, Hồi sức, chuyên gia Hô hấp, Tai Mũi Họng, Chẩn đoán hình ảnh đã ngay lập tức tổ chức hội chẩn bệnh viện về tình trạng chấn thương của bệnh nhân. Kết luận của hội chẩn là bệnh nhân P.N.K bị vết rách khí quản rộng, kéo dài và có chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

ThS.BS Phạm Anh Tuấn – Khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa cho biết: “Khó khăn nhất trong quá trình hồi sức bệnh nhi trước mổ là việc đặt nội khí quản qua chỗ vị trí rách, phù nề rất nhiều, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi có thể khiến trẻ thêm nguy kịch. Chúng tôi phải kết hợp đặt nội khí quản và thông khí nhẹ nhàng, tránh tổn thương cho phổi và giảm áp lực đường thở cho trẻ, duy trì tình trạng bệnh nhi ổn định nhất trước khi bước vào phẫu thuật”.

PGS.TS Nguyễn Lý Thịnh Trường – Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương cùng ekip các bác sĩ của Bệnh viện và ekip hỗ trợ của Bệnh viện Trung ương quân đội 108 đã tiến hành phẫu thuật cho P.N.K. Các bác sĩ đã thực hiện khâu nối, cố định lại các tổn thương, vi phẫu chỉnh hình khí quản và dẫn lưu tràn khí cho bệnh nhi.

Sau 3 giờ đồng hồ căng thẳng, ca phẫu thuật diễn ra thành công, tình trạng bệnh nhi tiến triển tích cực, không còn tràn khí màng phổi, cải thiện tình trạng suy hô hấp, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Trẻ được duy trì an thần, thở máy và tiếp tục được chuyển về Khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa để theo dõi chặt chẽ và chăm sóc đặc biệt.

Sau 5 ngày, trẻ đã có thể tự thở và sẽ có kế hoạch ra viện trong vài ngày tới, tuy nhiên, bệnh nhi vẫn cần tái khám định kỳ để các bác sĩ theo dõi quá trình hồi phục. Theo các bác sĩ, dù là một tổn thương nặng nhưng khi hồi phục hoàn toàn, các chức năng của khí quản, phế quản sẽ hoạt động bình thường và chất lượng cuộc sống của trẻ được đảm bảo.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo: Các bậc phụ huynh nên lựa chọn các trò chơi, phương tiện phù hợp với lứa tuổi cho con em mình và cần quan tâm, sát sao đến con hơn trong quá trình vui chơi, để tránh xảy ra những tai nạn sinh hoạt đáng tiếc, gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ.

