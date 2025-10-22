Bê tông từ căn nhà đang thi công rơi trúng 2 người đi đường

Hiện trường vụ vật liệu rơi trúng người đi đường ở Hà Nội - Ảnh: VŨ VŨ

Ngày 22-10, lãnh đạo UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ vật liệu xây dựng rơi xuống đường.

Nhân chứng gần hiện trường cho biết khoảng gần 9h cùng ngày, căn nhà ở đầu ngõ Văn Chương (phố Tôn Đức Thắng) phát ra tiếng động lớn.

Khi tới kiểm tra, anh cùng mọi người phát hiện một nam giới bị tấm bê tông, mảnh kính rơi trúng, đè lên người. Cạnh bên nạn nhân là chiếc xe máy màu đỏ. "Lúc này khoảng 7-8 người chạy tới, khiêng bê tông, kéo nạn nhân ra. Người đàn ông đã bất tỉnh và được đưa lên xe cấp cứu", nhân chứng kể.

Theo một số người dân, thời điểm đó có 2 người đi đường. Trong đó nạn nhân nam giới bị thương nặng hơn.

Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm giữa đường. Xung quanh nhiều mảnh kính vỡ vụn, và một tấm bê tông.

Người dân đồng thời cho biết ngôi nhà trên đang sửa lại để kinh doanh. Sáng cùng ngày có người khoan bê tông trên tầng thượng.

Trưa cùng ngày, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết lúc 9h30 đơn vị tiếp nhận thông tin vụ tai nạn lao động xảy ra tại số 121 Tôn Đức Thắng.

Nạn nhân không may tử nạn là anh M.Đ.G. (sinh năm 1984, trú ở Nga Sơn, Thanh Hóa), người bị thương là chị Đ.T.Q. (sinh năm 1990, trú ở 162 Tôn Đức Thắng).

Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang phối hợp đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ