Bị ong vò vẽ đốt khi chơi team building, 8 người nhập viện

Ngày 14/7, Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh (TP Đà Nẵng) thông tin nơi đây vừa tiếp nhận cấp cứu 8 trường hợp bị ong vò vẽ đốt sau khi tham gia hoạt động team building ngoài trời. Trong số này, có 3 bệnh nhân phải nhập viện để tiếp tục theo dõi, điều trị do bị nhiều vết đốt.

Theo thông tin ban đầu, nhóm bạn trẻ từ 20 đến 26 tuổi tham gia một trại hè và chơi trò ném bóng nước. Trong lúc vui chơi, quả bóng vô tình làm vỡ một tổ ong vò vẽ, khiến cả đàn ong lao ra tấn công nhiều người.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Cấp cứu - Hồi sức của Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh đã nhanh chóng đánh giá tình trạng từng bệnh nhân dựa trên số lượng vết đốt, vị trí bị đốt và các biểu hiện lâm sàng, đặc biệt là nguy cơ phản vệ do nọc ong.

8 bạn trẻ được đưa đến Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh cấp cứu sau khi bị ong vò vẽ tấn công trong lúc tham gia hoạt động ngoài trời. (ảnh BV CC)

Các bệnh nhân được xử trí bằng thuốc kháng viêm, kháng histamin, giảm đau, truyền dịch, tiêm huyết thanh kháng uốn ván (SAT) và thực hiện các xét nghiệm cần thiết để theo dõi. Sau cấp cứu, 3 trường hợp được chỉ định nhập viện do có nhiều vết đốt và nguy cơ xuất hiện biến chứng, trong khi 5 bệnh nhân còn lại được kê đơn điều trị ngoại trú, hướng dẫn theo dõi sức khỏe và hẹn tái khám.

Theo BSCKI Huỳnh Quang Sang, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức, Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh, mức độ nguy hiểm khi bị ong vò vẽ đốt phụ thuộc vào số lượng vết đốt, vị trí bị đốt, lượng nọc độc cũng như tình trạng sức khỏe của từng người.

"Bị ong vò vẽ đốt không chỉ gây đau, sưng tại chỗ mà còn có thể dẫn đến phản vệ, tiêu cơ vân, tổn thương gan, thận và nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Người dân không nên chủ quan, đặc biệt khi bị nhiều vết đốt hoặc xuất hiện các triệu chứng như khó thở, nổi mề đay, chóng mặt, đau ngực, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu. Việc đến cơ sở y tế sớm giúp bác sĩ đánh giá nguy cơ, theo dõi và can thiệp kịp thời, hạn chế biến chứng", BSCKI Huỳnh Quang Sang khuyến cáo.

Các bác sĩ lưu ý, trong mùa hè, các hoạt động dã ngoại, cắm trại, team building thường diễn ra tại khu vực có nhiều cây cối, tiềm ẩn nguy cơ bị côn trùng, đặc biệt là ong vò vẽ, tấn công. Người dân không nên đến gần hoặc chọc phá tổ ong, cần khảo sát kỹ địa điểm trước khi tổ chức hoạt động ngoài trời. Nếu phát hiện ong bay xung quanh, nên bình tĩnh, từ từ rời khỏi khu vực, tránh la hét hoặc vung tay mạnh khiến ong trở nên hung dữ. Khi bị ong đốt, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực có ong, rửa sạch vết đốt bằng nước và xà phòng, chườm lạnh để giảm đau, giảm sưng; tuyệt đối không tự ý đắp lá cây hoặc áp dụng các mẹo dân gian. Trường hợp bị nhiều vết đốt, bị đốt ở vùng đầu, mặt, cổ, miệng hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời, hạn chế các biến chứng nguy hiểm.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: cand.vn