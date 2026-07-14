Quyết tâm, hành động quyết liệt để hoàn thành mục tiêu năm 2026

Quang cảnh phiên thảo luận tại Hội trường chiều ngày 13/7

Bức tranh kinh tế nhiều điểm sáng, tăng trưởng cao nhất từ năm 2012 lại nay

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Báo cáo trước HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, dù đối mặt với nhiều thách thức từ tình hình thế giới, kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2026 vẫn đạt được những kết quả rất nổi bật. Tốc độ tăng trưởng 6 tháng ước tăng 9,65% so với cùng kỳ (quý 1 tăng 9,62%, quý 2 ước tăng 9,68%), đứng thứ 12/34 địa phương trong cả nước và là mức tăng cao nhất kể từ năm 2012 đến nay. Công nghiệp tiếp tục là động lực chính với chỉ số sản xuất tăng 23,01%.

Thu ngân sách đạt trên 17.926 tỷ đồng (đạt 76,1% dự toán, tăng 28,8% cùng kỳ). Kim ngạch xuất khẩu đạt 3,15 tỷ USD, tăng 58,4%. Du lịch đón 6,75 triệu lượt khách, doanh thu đạt gần 21 nghìn tỷ đồng.

Thu hút FDI đứng thứ 3 cả nước với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt trên 76,6 nghìn tỷ đồng, riêng vốn FDI đạt 2,41 tỷ USD – mức cao nhất từ trước đến nay. Tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp VSIP 4 và Khu B - Khu công nghiệp Thọ Lộc, chuẩn bị khởi công Khu công nghiệp VSIP 3.

Tỉnh cũng đã khởi công Dự án LNG Quỳnh Lập và cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 35,9% kế hoạch (cao hơn bình quân chung cả nước), nếu trừ vốn bổ sung tháng 6 đạt 39,95%. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 được siết chặt với suất đầu tư bình quân 1 dự án tăng gần 9 lần, giảm áp lực dự án manh mún.

Giáo dục giữ vững chất lượng mũi nhọn (113 học sinh giỏi quốc gia, điểm trung bình tốt nghiệp THPT xếp thứ 3 toàn quốc). Nghệ An cũng là địa phương đi đầu cả nước triển khai chiến dịch khám sức khỏe sàng lọc cho người dân. Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát và đền ơn đáp nghĩa được triển khai quyết liệt.

Mô hình chính quyền 2 cấp bước đầu được vận hành thông suốt sau sắp xếp. Toàn tỉnh đã giảm 1.771 khối, xóm, thôn, bản (giảm 46,64%) sau sáp nhập. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn cho biết, UBND tỉnh đã nhìn nhận những tồn tại cần tập trung khắc phục. Đó là áp lực tăng trưởng "2 con số" trong 6 tháng cuối năm rất lớn (quý 3 cần tăng 11,89%, quý 4 cần tăng 13,14%); tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) vẫn là điểm nghẽn lớn. Vướng mắc đất đai, khoáng sản, xử lý tài sản công dôi dư còn chậm. Khối lượng công việc cấp xã tăng quá tải khi vận hành chính quyền 2 cấp. Thủ tục hành chính có lúc còn rườm rà và một bộ phận cán bộ vẫn e ngại trách nhiệm, đùn đẩy công việc...

Áp dụng chế tài "3 không"

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 10,5 - 11,5% và thu ngân sách đạt mốc 35 nghìn tỷ đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết UBND tỉnh đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần "Đã nhận diện điểm nghẽn thì phải tháo gỡ; đã giao nhiệm vụ thì phải rõ trách nhiệm".

Đó là, rà soát kịch bản tăng trưởng từng ngành; hỗ trợ các nhà máy lớn phát huy công suất (như Luxshare...); đảm bảo lịch thời vụ nông nghiệp, chủ động phòng chống thiên tai.

Tăng cường hoạt động của 5 Tổ công tác do 5 đồng chí Phó Chủ tịch làm tổ trưởng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Rà soát điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn, quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 100% kế hoạch. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với chế tài “3 không” (không hoàn thành - không giữ vị trí - không tiếp tục phân công nhiệm vụ tương đương). Thiết lập cơ chế “giải quyết ngay trong ngày - dứt điểm ngay trong tuần” đối với thủ tục đầu tư, đất đai, GPMB.

Đối với dự án trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết ưu tiên xử lý linh hoạt, giải quyết dứt điểm vướng mắc, đảm bảo nguồn cung vật liệu cho các dự án: Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Cảng nước sâu Cửa Lò, các Khu công nghiệp VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt... Đồng thời, khẩn trương hoàn thành các trường nội trú liên cấp vùng biên giới (giai đoạn 1) trước ngày 30/8/2026.

Bên cạnh đó, triệt để tiết kiệm chi; đẩy nhanh công tác đấu giá đất và xử lý tài sản công dôi dư. Hoàn thành lập quy hoạch chung cấp xã trong năm 2026; tập trung triển khai Đề án chỉnh trang đô thị, trước mắt là hoàn thành các dự án sửa chữa nâng cấp một số tuyến đường, sửa chữa nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước phục vụ chống ngập địa bàn TP Vinh (cũ) và phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu 2.000 căn nhà ở xã hội. Tập trung hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trước ngày 31/12/2026.

Hoàn thiện quy trình vận hành chính quyền 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và cắt giảm thủ tục hành chính. Sớm trình Đề án phát triển Trung tâm Y tế chuyên sâu. Tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57; xây dựng Trung tâm dữ liệu dùng chung của tỉnh. Thực hiện tốt an sinh xã hội với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức tốt Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội.

“Thời cơ sẽ không tự chuyển hóa thành kết quả nếu chúng ta không hành động quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn và hiệu quả hơn. Đã nhận diện được điểm nghẽn thì phải tháo gỡ; đã giao nhiệm vụ thì phải rõ trách nhiệm; đã cam kết tiến độ thì phải có kết quả cụ thể. Không để tình trạng nhận diện đúng nhưng xử lý chậm; nói nhiều nhưng chuyển biến ít; giao việc nhưng không rõ trách nhiệm” – Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, giám sát của Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân để đưa Nghệ An bứt phá, tận dụng tối đa không gian phát triển mới.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cũng đã trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc và lời chúc sức khỏe đến các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi thêm về giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giải đáp rõ băn khoăn về việc di dời kho xăng dầu trên địa bàn xã Hưng Hòa trước đây để thực hiện dự án trên địa bàn, kinh phí bảo trì các tuyến đường do cấp xã quản lý, việc đầu tư nạo vét luồng lạch, xây dựng khu neo đậu tránh trú bão, định hướng phát triển du lịch... Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận các ý kiến của đại biểu và khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành nghiên cứu, triển khai các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tác giả: NPV (ghi)

Nguồn tin: nghean.gov.vn