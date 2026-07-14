Nghệ An: Giám đốc Sở NN&MT giải trình hiện tượng 'cò đất' làm thủ tục nhanh hơn người dân

Sáng 14/7, tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Nghệ An, đại biểu Trình Văn Nhã, Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng, nêu thực trạng nhiều cử tri phản ánh khi tự đi làm thủ tục đăng ký biến động, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thường bị trả hồ sơ nhiều lần, trong khi những trường hợp ủy quyền cho đơn vị tư vấn hoặc người làm dịch vụ lại được giải quyết nhanh hơn.

Đại biểu cũng cho biết, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, toàn tỉnh hiện còn khoảng 10.000 hồ sơ đất đai đang trong quá trình giải quyết. Tuy nhiên, phụ lục báo cáo chưa cập nhật số lượng hồ sơ quá hạn, trong khi phần đánh giá tồn tại, hạn chế lại đề cập đến tình trạng này. Từ đó, ông đề nghị Giám đốc Sở làm rõ thực trạng và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trả lời chất vấn, ông Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, cho biết từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp (từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026), 20 chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn đã tiếp nhận hơn 187.000 hồ sơ các loại, gồm đăng ký biến động, cấp đổi giấy chứng nhận, thế chấp, bảo lãnh…

Ông Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, trả lời chất vấn.

Trong số này, hơn 3.000 hồ sơ bị trả lại, chiếm khoảng 2% tổng số hồ sơ tiếp nhận. Bình quân mỗi ngày, hệ thống tiếp nhận khoảng 1.200 hồ sơ. Tùy từng loại thủ tục, thời gian giải quyết theo quy định dao động từ một ngày đến tối đa 25 ngày.

Theo ông Việt, khoảng 10.000 hồ sơ hiện còn đang xử lý đều vẫn trong thời hạn giải quyết theo quy định.

Đối với hồ sơ quá hạn, Giám đốc Sở cho biết có hơn 2.600 hồ sơ giải quyết chậm, chiếm khoảng 1,51% tổng số hồ sơ tiếp nhận. Đây là tỷ lệ được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá ở mức thấp so với nhiều địa phương khác.

Ông Việt cũng cho biết, hiện hệ thống dịch vụ công ghi nhận thời gian xử lý đến từng phút, từng giờ. Vì vậy, chỉ cần quá hạn một vài phút cũng được hệ thống tự động ghi nhận là hồ sơ chậm giải quyết.

Lý giải việc người dân tự làm hồ sơ thường bị trả lại nhiều lần, trong khi hồ sơ qua các đơn vị dịch vụ được xử lý nhanh hơn, ông Việt cho rằng các đơn vị tư vấn hoạt động chuyên nghiệp, nắm vững quy định, chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ và theo sát quá trình xử lý nên hạn chế được sai sót.

Ngược lại, nhiều người dân tự chuẩn bị hồ sơ nhưng chưa bảo đảm đầy đủ thành phần hoặc nội dung theo quy định nên cơ quan tiếp nhận buộc phải trả lại để bổ sung.

“Điều này cũng tạo cảm giác không tốt cho người dân”, ông Việt nói.

Để khắc phục tình trạng trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các địa phương nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đất đai, đặc biệt là cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Đồng thời, Giám đốc Sở đề nghị bí thư, chủ tịch UBND các xã, phường quan tâm hơn đến đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực đất đai nhằm nâng cao chất lượng tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ ngay từ đầu, hạn chế tối đa việc phải trả hồ sơ nhiều lần, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Tác giả: Hoàng Hùng

Nguồn tin: vietnamfinance.vn