Bé gái bị người tình quen qua mạng xã hội nhiều lần hãm hại

Huỳnh Tấn Vinh tại cơ quan Công an.

Chiều 8/1, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ Huỳnh Tấn Vinh (SN 1990, ngụ xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, qua chơi game trên mạng xã hội, đối tượng quen biết với cháu H.T.N.T (SN 2009, ngụ TP Tây Ninh). Sau đó, cả hai nảy sinh tình cảm.

Quá trình yêu đương, Vinh nhiều lần chở cháu T. đến các nhà nghỉ ở TP Hồ Chí Minh, huyện Gò Dầu và TP Tây Ninh ( tỉnh Tây Ninh) để quan hệ tình dục.

Đến ngày 3/1, Vinh đến nhà cháu T. chơi. Thấy nghi vấn, gia đình cháu T. hỏi chuyện thì viết được sự việc trên. Do vậy, gia đình cháu T. tố cáo hành vi của đối tượng đến cơ quan Công an. Đến ngày 7/1, Công an đã bắt giữ Vinh về hành vi trên.

Tác giả: Trung Hiếu

Nguồn tin: baovephapluat.vn