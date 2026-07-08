Bé gái bị người phụ nữ tát vào mặt sau khi khen chiếc xe đạp

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Theo lời bà Zhang, một thành viên trong gia đình, cô bé đang đi thang máy về nhà sau khi đi chơi thì một người phụ nữ dắt xe đạp đi vào. Thấy vậy, bé gái liền khen một câu "đẹp quá" và đưa tay chạm vào tay lái xe đạp. Không ngờ người phụ nữ đang cầm chìa khóa lại đột nhiên tát vào mặt bé gái, khiến em lập tức lấy tay che má trái.

Bà Zhang cho biết bé gái sau khi về nhà đã không kể gì với gia đình cho đến khi cha mẹ phát hiện mặt bé sưng đỏ, gặng hỏi và xem camera giám sát trong thang máy của khu dân cư thì sự việc mới được phát hiện. Sau khi gia đình trình báo cảnh sát, cảnh sát đã yêu cầu 2 bên thương lượng, nhưng người phụ nữ liên quan không chịu ra mặt mà chỉ để chồng đưa bé gái đến bệnh viện kiểm tra.

Một bé gái khen chiếc xe đạp rất đẹp và chạm vào tay lái, sau đó bé bị tát vào mặt. (Ảnh cắt từ clip)

Cô Zhang tiết lộ rằng cả gia đình cô đều rất tức giận. "Việc khám sức khỏe đã hoàn tất, nhưng con bé mới chỉ 9 tuổi. Ai sẽ gánh chịu những tổn thương tâm lý mà con bé phải chịu đựng?".

Ngày 5/7, Cục Công an thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đã ra thông cáo cho biết họ đã lập tức tiến hành điều tra sau khi nhận được báo cáo và vụ việc đã được xử lý theo đúng pháp luật. Vì vụ việc liên quan đến trẻ em nên theo quy định của pháp luật, các chi tiết sẽ không được tiết lộ. Cục cũng kêu gọi công chúng không tạo dựng, tin tưởng hoặc lan truyền tin đồn để tránh gây thêm tổn hại cho các bên liên quan và gia đình của họ.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn