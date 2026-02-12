Xác định được người mẹ bỏ rơi con sơ sinh trong rẫy vắng

Ngày 12-2, một lãnh đạo UBND xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk cho biết người dân vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy sầu riêng.

Người dân phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy vắng

"Bé gái đã được chuyển đến Trung tâm y tế Cư M'Gar (tỉnh Đắk Lắk) để thăm khám, điều trị, sức khỏe đã dần ổn định" – vị này thông tin.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 11-2, hai người dân đi phun thuốc sầu riêng trên rẫy tại xã Cuôr Đăng thì phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi. Thời điểm phát hiện, bé sơ sinh nặng khoảng 3,2 kg, chưa được cắt dây rốn. Bé sơ sinh bị bỏ rơi trên nền đất, không có quần áo, kiến bu kín người.

Ngay sau khi phát hiện, người dân đã đưa cháu bé đến cơ sở y tế điều trị và trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an cùng cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cuôr Đăng đã phối hợp, tìm người thân của bé gái.

"Công an đã xác định được mẹ của bé gái. Vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể" - lãnh đạo UBND xã Cuôr Đăng nói.

