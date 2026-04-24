Bê bối gái gọi liên quan loạt sao Serie A được vận hành ra sao?

Emanuele bị cáo buộc kinh doanh mại dâm cao cấp

Theo kết quả điều tra, MADE Luxury Concierge vận hành dưới vỏ bọc tổ chức sự kiện, du lịch và dịch vụ khách sạn sang trọng. Công ty này chào mời khách hàng những trải nghiệm “độc quyền”, từ thuê biệt thự, căn hộ cao cấp đến việc cung cấp đầu bếp riêng, tài xế riêng, mua sắm cá nhân hóa và tổ chức các bữa tiệc kín. Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng bá hào nhoáng đó là một mạng lưới môi giới mại dâm được thiết kế tinh vi, nhắm trực tiếp vào giới siêu giàu và các nhân vật thể thao nổi tiếng.

Cuộc điều tra được đẩy mạnh sau khi thẩm phán Chiara Valori ký lệnh bắt giữ các nhân vật chủ chốt, trong đó có Emanuele Buttini và Deborah Ronchi. Những người này bị cáo buộc đồng lõa, xúi giục và bóc lột mại dâm, đồng thời thực hiện hành vi rửa tiền từ các hoạt động bất hợp pháp. Cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 1,2 triệu euro và phát hiện sự chênh lệch đáng kể giữa nguồn thu thực tế với số liệu kê khai thuế.

Theo thông tin từ La Gazzetta dello Sport, MADE xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ khép kín dành cho khách VIP. Khách hàng có thể tiếp cận những bất động sản xa xỉ, tham gia các bữa tiệc riêng tư và tận hưởng đời sống về đêm tại những địa điểm nổi tiếng. Công ty hợp tác với nhiều câu lạc bộ hàng đầu tại Milan, cung cấp quyền vào cửa độc quyền, bàn VIP và danh sách khách mời đặc biệt.

Điểm đáng chú ý nhất trong hoạt động của MADE là việc cung cấp “trải nghiệm cá nhân hóa”, bao gồm cả sự đồng hành của những cô gái được tổ chức tuyển chọn. Theo tài liệu điều tra, hơn 100 phụ nữ đã tham gia mạng lưới này, nhận một nửa thu nhập từ mỗi “dịch vụ” và phải chi trả chi phí lưu trú do chính công ty sắp xếp. Điều này cho thấy mô hình hoạt động mang tính bóc lột có hệ thống.

Không dừng lại ở đó, MADE còn cung cấp hàng loạt tiện ích xa xỉ khác như thuê du thuyền, tổ chức sự kiện riêng tại nhiều địa điểm khác nhau ở Mykonos, Milan hay San Bartolomeo. Các khách hàng VIP được hỗ trợ toàn diện bởi đội ngũ trợ lý và quản gia riêng, từ khâu lên kế hoạch đến trải nghiệm thực tế, tạo nên một vòng tròn dịch vụ khép kín và kín đáo.

MADE Luxury Concierge hoạt động đầy tinh vi

Một chi tiết gây chú ý khác là việc đường dây này bị cáo buộc cung cấp cả khí nitơ oxit – thường gọi là “khí cười” – trong các buổi tiệc đêm. Những đoạn ghi âm bị thu thập cho thấy việc yêu cầu “bóng cười” diễn ra khá phổ biến, phản ánh mức độ ăn chơi xa xỉ và thiếu kiểm soát trong các sự kiện do công ty này tổ chức.

Danh tính khách hàng hiện vẫn được giữ kín theo lệnh của tòa án, nhưng nhiều cầu thủ nổi tiếng đã bị nhắc tên trong quá trình điều tra như Dean Huijsen, Victor Osimhen, Luca Pellegrini hay Daniel Maldini.

Ngoài bóng đá, mạng lưới này còn có liên hệ với nhiều nhân vật thể thao khác. Hình ảnh của những người đứng sau MADE từng xuất hiện cùng các tên tuổi lớn như Usain Bolt hay Wayne Rooney, làm dấy lên nghi vấn về phạm vi ảnh hưởng rộng lớn của đường dây.

Theo cảnh sát Ý, hệ thống này đã hoạt động liên tục từ năm 2019, thậm chí vẫn duy trì trong thời gian phong tỏa vì đại dịch COVID 19. Những gì đang được phanh phui cho thấy đây là một mạng lưới mại dâm cao cấp được tổ chức chặt chẽ, tận dụng vỏ bọc dịch vụ xa xỉ để che giấu hoạt động phi pháp, đồng thời khai thác triệt để nhu cầu hưởng thụ của giới thượng lưu và các ngôi sao thể thao.

Tác giả: Lan Hạ

Nguồn tin: bongdaplus.vn