Bé 11 tuổi phải hầu tòa vì nghịch diêm gây cháy trung tâm thương mại

Cáo trạng do điều tra viên trình lên tòa án thông qua công tố viên hôm 4/7 nêu tên 6 bị cáo, gồm bé trai Huzaifa; cha của em là Naimatullah, chủ cửa hàng bán hoa giả trong tòa nhà; cùng 4 thành viên ban quản lý trung tâm thương mại Gul Plaza.

Cáo trạng liên quan vụ hỏa hoạn tại cơ sở này ngày 17/1, khiến 72 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Hơn 1.100 cửa hàng trong khu trung tâm thương mại bị thiêu rụi, gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng.

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ cứu nạn mất gần một tuần để dập tắt đám cháy. Cả 6 bị cáo đều bỏ trốn sau sự việc, cho đến khi bị bắt.

Theo kết quả điều tra và lời khai của nhân chứng, đám cháy bùng phát sau khi bé trai 11 tuổi chơi với que diêm trong cửa hàng. Nhân chứng Aryan, 13 tuổi, khai trước thẩm phán rằng em có mặt tại cửa hàng khi Huzaifa đang nghịch diêm và ngọn lửa bất ngờ bùng lên.

Hiện trường vụ cháy trung tâm thương mại Gul Plaza ở Karachi, Pakistan hồi tháng 1. Ảnh: AFP

Lời khai này được hai nhân chứng khác là Mohammad Talha và Hamza Amir xác nhận. Hai người này cáo buộc ông Naimatullah thường xuyên để con trai nhỏ tuổi ở lại cửa hàng mà không có người giám sát, đồng thời để em trực tiếp trông coi cửa hàng.

Dữ liệu cuộc gọi (CDR) được trích dẫn trong cáo trạng cũng cho thấy ông Naimatullah không có mặt tại cửa hàng vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn.

Các thành viên ban quản lý Gul Plaza bị cáo buộc tắc trách, không thực thi quy định về an toàn cũng như không ngăn chặn việc để trẻ vị thành niên trông coi cửa hàng.

Theo cáo trạng, các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy cơ bản hoặc không được trang bị, hoặc không đáp ứng yêu cầu. Lối thoát hiểm của tòa nhà bị khóa hoặc bị chặn, bình chữa cháy không đủ, không có hệ thống trụ cấp nước chữa cháy hay hệ thống chiếu sáng dự phòng khi khẩn cấp. Những thiếu sót này khiến hậu quả vụ cháy càng nghiêm trọng hơn sau khi nguồn điện tòa nhà bị cắt, khiến công trình chìm trong bóng tối lúc ngọn lửa lan nhanh.

Các thành viên ban quản lý cũng không kịp thời báo cho lực lượng cứu hỏa hoặc đơn vị cứu hộ. Dữ liệu cuộc gọi của họ cho thấy không có cuộc gọi khẩn cấp nào được thực hiện trong giai đoạn đầu mang tính quyết định.

Điều tra viên cho biết Huzaifa sẽ bị xét xử tại tòa án dành cho trẻ vị thành niên. Các bị cáo còn lại bị truy tố theo luật hình sự, bao gồm hành vi bất cẩn liên quan đến lửa hoặc vật liệu dễ cháy, ngộ sát, gây thương tích do cẩu thả hoặc bất cẩn, hủy hoại tài sản bằng lửa hoặc chất nổ và có hành vi đồng lõa.

Tác giả: Huyền Lê

Nguồn tin: vnexpress.net