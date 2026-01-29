Bầu 200 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV từ danh sách 222 người

Sáng 28/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 1/2026. Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng cho biết Đại hội XIV diễn ra từ ngày 19 đến 23/1. Đại hội thông qua danh sách giới thiệu 199 nhân sự để bầu được 180 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức; đồng thời thông qua danh sách giới thiệu 23 nhân sự để bầu được 20 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự khuyết.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ngày 23/1 đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 Ủy viên, trong đó có 10 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái cử và 9 người lần đầu tham gia. Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu tái đắc cử Tổng Bí thư khóa XIV.

Ban Bí thư gồm một số Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công và 3 Ủy viên do Trung ương bầu, gồm Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV có 23 thành viên do ông Trần Sỹ Thanh làm chủ nhiệm.

Theo báo cáo, Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII và Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV đã dành nhiều thời gian, công sức chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới với yêu cầu bảo đảm dân chủ, chặt chẽ và khách quan. Cách làm đối với từng nhóm chức danh được rà soát, điều chỉnh phù hợp hơn, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan tham mưu trong từng khâu giới thiệu, đề xuất và thẩm định nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Tại các hội nghị Trung ương 8, 10 và 11 khóa XIII, Trung ương đã xem xét, cho ý kiến về nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị phê duyệt, bổ sung quy hoạch với 200 nhân sự, gồm 171 nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương chính thức và 29 nhân sự quy hoạch Ủy viên dự khuyết.

Tại các hội nghị Trung ương 10, 11 và 12 khóa XIII, Trung ương thảo luận, thông qua phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, trong đó nêu rõ quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, độ tuổi, quy trình giới thiệu, lựa chọn nhân sự và định hướng phân bổ cơ cấu, số lượng Ủy viên Trung ương khóa mới.

Các hội nghị Trung ương 13, 14 và 15 tiếp tục thảo luận, biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, gồm nhân sự tái cử, tham gia lần đầu và các trường hợp đặc biệt. Tại hội nghị 14 và 15, Trung ương cũng định hướng, biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; giới thiệu nhân sự đảm nhiệm chức danh Tổng Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu bế mạc Đại hội hôm 23/1, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định 200 Ủy viên Trung ương khóa XIV là những người đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực và trình độ để đảm đương trọng trách trước Đảng và nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội triệu tập 1.586 đại biểu, trong đó có 163 đại biểu đương nhiên, 353 đại biểu được bầu và 1.070 đại biểu được chỉ định. Đại biểu đương nhiên gồm các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII còn đương nhiệm, gồm 145 Ủy viên chính thức và 18 Ủy viên dự khuyết.

Về trình độ, hơn 82% đại biểu có học vị sau đại học; gần 100% có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân. Tuổi trung bình của đại biểu là 51,8, người trẻ nhất 29 tuổi và cao tuổi nhất 69 tuổi. Đại hội có thêm 205 khách mời trong nước và 111 khách mời quốc tế là đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Đại hội cũng nhận được 898 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Phó ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng nhấn mạnh năm 2026 là thời điểm mở đầu giai đoạn phát triển mới của đất nước, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Đây là năm có ý nghĩa định hình mô hình phát triển và quỹ đạo tăng trưởng dài hạn, với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, đòi hỏi quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Theo ông Thắng, đội ngũ làm công tác tuyên giáo, dân vận và báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp cần tiếp tục phát huy trách nhiệm, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh. Công tác tuyên truyền không chỉ dừng ở cung cấp thông tin một chiều mà phải tăng cường đối thoại, lắng nghe, lấy hiệu quả định hướng tư tưởng và tạo đồng thuận xã hội làm mục tiêu.

Ông cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền miệng trong thời đại số, kết hợp phương thức truyền thống với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao tính khoa học, sức thuyết phục và khả năng lan tỏa. Đồng thời, công tác tuyên truyền cần gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai trái, nhất là trên không gian mạng.

