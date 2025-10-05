Bắt tạm giam 'Thủy Tẹt Bé Nhỏ' chuyên kêu gọi từ thiện để 'móc túi' nhà hảo tâm

Công an, viện kiểm sát thực hiện các quyết định tố tụng với bà Thủy - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 5-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nông Thị Thu Thủy (31 tuổi, trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Điện Biên đã phê chuẩn các quyết định trên.

Theo công an, Thủy là một trong những người có liên quan đến vụ việc dựng hình tượng "lính bắn tỉa huyền thoại" gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Công an xác định trong nhiều năm qua, Thủy tạo dựng hình ảnh "bạch liên hoa" trong sáng, nhân hậu, luôn đồng cảm với những phận đời cơ cực.

Thủy thường xuyên đăng tải hình ảnh, bài viết với những dòng trạng thái đẫm nước mắt, những lời kêu gọi tha thiết về các trường hợp khó khăn, cơ cực trên Facebook cá nhân Nông Thị Thu Thủy (Thủy Tẹt Bé Nhỏ).

Từ các bài đăng kêu gọi của Thủy, nhiều nhà hảo tâm tin tưởng, gửi gắm tiền bạc cho những hoàn cảnh khó khăn.

Song, theo công an, Thủy đã lợi dụng niềm tin của cộng đồng mạng, cùng Nguyễn Mạnh Tuân (Facebooker vừa bị bắt vì chuyên kêu gọi từ thiện để trục lợi) đã đưa lên mạng xã hội những câu chuyện, những mảnh đời bất hạnh để kêu gọi từ thiện nhằm "móc túi" các nhà hảo tâm.

Đáng chú ý, khi Tuân trao tiền cho những hoàn cảnh khó khăn và chụp ảnh lại để đăng Facebook, thì Thủy cũng lấy chính những hình ảnh trên, cắt bỏ hình của Tuân rồi đăng lên Facebook tự nhận mình đã trao số tiền này.

Công an tỉnh Điện Biên xác định tính riêng trong năm 2025, Nông Thị Thu Thủy đã đăng hơn 400 bài viết liên quan đến các hoạt động từ thiện.

Từ tháng 2 đến tháng 6-2025, chỉ riêng đối với ba trường hợp hoàn cảnh khó khăn, bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã chứng minh được số tiền Thủy trục lợi từ hoạt động từ thiện là trên 24 triệu đồng.

Ngày 2-10, sau khi Tuân bị tạm giữ, Thủy đã đến Công an tỉnh Điện Biên để tự thú.

Tại đây, Thủy khai nhận quen biết Tuân từ năm 2022 qua các hoạt động từ thiện, sau đó thường xuyên liên lạc, bắt tay cùng Tuân để dựng nên các chiến dịch kêu gọi ủng hộ.

Các bài đăng của cả hai đều thu hút hàng nghìn lượt quan tâm, hàng trăm nhà hảo tâm chuyển tiền.

"Sau vỏ bọc người tốt - việc tốt, Thủy đã cắt xén, bỏ túi riêng một phần tiền từ thiện", Công an Điện Biên thông tin.

