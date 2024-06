Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng 1 trường ở miền núi Nghệ An

Trong tỉnh

Ngày 3/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn vừa bắt giữ 2 đối tượng, nguyên là hiệu trưởng và kế toán Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Trung học cơ sở Na Ngoi giai đoạn 2020-2023.