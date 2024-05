Bắt tạm giam kẻ chỉ điểm, dẫn đường cho bọn cướp

Ngày 27-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Tất Linh (SN 1984; ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) vì liên quan đến vụ cướp tài sản do 2 bị can ngụ TP HCM là Phạm Thanh Quang và Nguyễn Phạm Văn Tài đã thực hiện trước đó tại huyện Trà Ôn.

Bị can Lê Minh Tất Linh tại cơ quan công an

Qua điều tra, cơ quan công an xác định vào ngày 7-12-2023, Linh là người điều khiển xe đi trước và dẫn đường cho Quang và Tài chạy phía sau đến nhà ông Lê Văn Chữ (ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn) để cướp hơn 46 triệu đồng và 6 điện thoại di động.

Như vậy, sau quá trình điều tra vụ cướp tài sản nêu trên, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn đã khởi tố 5 bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 bị can, gồm: Quang, Tài, Linh và Nguyễn Hoàng Phong. Riêng Nguyễn Hoàng Trọng được tại ngoại để điều tra.

Các bị can trên bị truy tố về nhiều tội danh như: "Cướp tài sản", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", "Bắt, giữ người trái pháp luật".

Tác giả: Hồng Thắm

Nguồn tin: Báo Người Lao Động