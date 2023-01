Bắt tạm giam 3 cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam

Trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam

Chiều 5/1, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra các vụ án “Môi giới hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre.

Theo đó, ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với một số cán bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

3 cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam bị bắt giữ

Các bị can gồm: Trần Anh Quân - quyền Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới; Đặng Trần Khanh - Phó Trưởng phòng kiểm định xe cơ giới; Phạm Đức Ngọc - chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới. Các bị can bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Cũng trong chiều 5/1, lực lượng chức năng đã khám xét Phòng Kiểm định xe cơ giới tại Cục Đăng kiểm Việt Nam tại số 18 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trước đó, ngày 28/12/2022, Công an TP. HCM phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã khám xét địa chỉ này.

Tại TP HCM, vào lúc15h ngày 5/1, nhiều cảnh sát cơ động và CSGT cũng phong tỏa trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam trên đường D5, quận Bình Thạnh.

Với sự vào cuộc quyết liệt, ráo riết từ cơ quan Trung ương đến địa phương, trong một tháng qua, công an trên cả nước liên tiếp điều tra phát hiện ra các sai phạm trong công tác đăng kiểm trong thời gian vừa qua.

Riêng tại TP HCM, công an đã ra lệnh khám xét 13 trung tâm kiểm định, khởi tố 6 vụ án với 43 bị can với các tội danh “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Giả mạo trong công tác”.

Tại Bắc Ninh, 14 cán bộ của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99-03D cũng bị Công an tỉnh khởi tố với cáo buộc nhận hối lộ hơn 6,5 tỷ đồng trong ba năm.

Tại Bắc Giang, 4 phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-06D và một nhân viên bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ khi thực hiện đăng kiểm.

Tác giả: Bùi Lan

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam