Bắt tạm giam 2 trưởng khoa trong vụ máy tán sỏi hỏng vẫn chữa bệnh, thu tiền

Liên quan vụ 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng, ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và bắt tạm giam 2 bị can để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai người bị bắt tạm giam gồm ông Nguyễn Ngọc Hoàng (48 tuổi), Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu và ông Bùi Ngọc Đức (51 tuổi), Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Khởi tố, bắt tạm 2 trưởng khoa ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong vụ 255 bệnh nhân điều trị tán sỏi dù máy hỏng.

Điều tra ban đầu xác định từ ngày 28/3 đến 15/5/2024 và 28/5 đến 31/12/2024, máy tán sỏi laser của bệnh viện bị hỏng, không thể hoạt động. Tuy vậy ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ định thủ thuật nội soi tán sỏi, ghi trên 255 hồ sơ bệnh án là đã thực hiện bằng máy laser.

Trong số này có 235 hồ sơ thuộc diện bảo hiểm y tế, được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán hơn 273,9 triệu đồng, người bệnh cùng chi trả hơn 33,1 triệu đồng. Riêng 20 hồ sơ còn lại bệnh nhân không có bảo hiểm, phải tự thanh toán gần 26 triệu đồng. Đồng thời bệnh viện cũng chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật hơn 60,3 triệu đồng cho 255 ca này.

Theo cơ quan công an, hành vi của 2 bị can gây thiệt hại quỹ BHYT hơn 273 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản của bệnh nhân hơn 59 triệu đồng.

Đồng thời, 2 bị can gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, quyền lợi và sức khỏe của người bệnh; gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Tác giả: H.M (tổng hợp)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn