Bắt quả tang đối tượng tàng trữ gần 1000 viên hồng phiến

Đối tượng Vi Văn Xuyên cùng số hồng phiến bị thu giữ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tương Dương phát hiện, thời gian gần đây trên địa bàn xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương nổi lên đối tượng Vi Văn Xuyên, sinh năm 1975, trú tại bản Xàn thường xuyên cấu kết với các đối tượng đã có tiền án, tiền sự về tội mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy ở các xã biên giới huyện Quế Phong và vùng phụ cận hình thành đường dây mua bán ma túy. Đáng nói, hoạt động của các đối tượng rất manh động và liều lĩnh, sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện và vây bắt.

Đứng trước tình hình đó, với quyết tâm giữ sạch địa bàn vùng biên, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Tương Dương đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Sau một thời gian theo dõi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 03 giờ 10 phút ngày 13/8/2024, tại bản Xàn, xã Hữu Khuông, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý chủ trì phối hợp với Công an xã Hữu Khuông và tổ công tác 373 Công an huyện Tương Dương phá thành công chuyên án, bắt quả tang Vi Văn Xuyên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ 955 viên hồng phiến, 02 súng săn tự chế, 01 cân tiểu ly, 02 con dạo mẹo.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Vi Văn Xuyên thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tác giả: Phan Tuyết – Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn